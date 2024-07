Cẩm nang nhận biết và phòng tránh lừa đảo mua bán hàng hóa, dịch vụ giá rẻ

BBK- Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an đã xác định 11 phương thức lừa đảo trực tuyến phổ biến hiện nay và đưa ra các dấu hiệu, biện pháp phòng tránh đối với hình thức lừa đảo mua bán hàng hóa, dịch vụ (vé máy bay, du lịch…) giá rẻ.

Những năm gần đây, lừa đảo trực tuyến đã và đang trở thành vấn nạn trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Các đối tượng lợi dụng bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao, gây bức xúc trong dư luận và quần chúng nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội. Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an đã xác định 11 phương thức lừa đảo phổ biến hiện nay. Dưới đây là các dấu hiệu, biện pháp phòng tránh đối với hình thức lừa đảo mua bán hàng hóa, dịch vụ (vé máy bay, du lịch…) giá rẻ.