Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình thăm nắm tình hình kinh tế - xã hội tại xã Bằng Thành

Tin liên quan Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Pác Nặm

Đoàn công tác kiểm tra thực tế việc quản lý, sử dụng, quy hoạch đất đai trên địa bàn xã Bằng Thành.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND xã Bằng Thành đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo chương trình hành động kế hoạch năm đã đề ra. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, vụ Xuân gieo cấy đạt 100% kế hoạch với trên 46ha. Một số cây trồng lợi thế như mận, hồng, lê, gừng, nghệ được tập trung phát triển… Bên cạnh đó, các Chương trình mục tiêu Quốc gia được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại buổi làm việc, xã Bằng Thành kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến với tỉnh Cao Bằng về việc mở rộng con đường kết nối xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc với xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm để Nhân dân đi lại thuận tiện và thông thương hàng hóa. Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ xã thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Hiện nay xã còn 04 thôn chưa có điện lưới quốc gia, đề nghị tỉnh xem xét sớm đầu tư để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Đoàn công tác thăm mô hình chăn nuôi dê ở thôn Bản Khúa, xã Bằng Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ghi nhận những kết quả mà xã Bằng Thành đạt được trong 6 tháng đầu năm, trong đó đã có một số mô hình hay, phát huy hiệu quả rõ rệt. Thời gian tới, xã cần tiếp tục có các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó cần tập trung triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, các giải pháp giảm nghèo. Xem xét đưa các loại cây chất lượng cao, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương vào canh tác... Đối với các kiến nghị của xã, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ chỉ đạo các sở, ngành tham mưu hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác đi thăm một số mô hình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã./.