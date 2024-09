BBK - Sáng ngày 16/9/2024, Công an huyện Bạch Thông tổ chức tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đã vận động thu hồi trong Nhân dân.

Công an huyện Bạch Thông tổ chức tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Từ năm 2022 đến nay, Công an huyện Bạch Thông phối hợp Phòng Quản lý hành chính đấu tranh, vận động thu hồi 30 khẩu súng tự chế các loại, 04 khẩu súng hơi; 25 súng cồn, linh kiện súng 09 bộ, đạn tự chế 12 viên; kích điện 01 bộ; pháo hoa 18,5kg; đạn tự chế 0,3 kg và một số công cụ hỗ trợ khác.

Thực hiện các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an, sau khi đã thu hồi số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên, Công an huyện Bạch Thông đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo làm các thủ tục phân loại, thanh lý, tiêu hủy. Toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sau khi kiểm tra phân loại đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy, bảo đảm an toàn tuyệt đối./.