Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm rõ các nội dung sau giám sát

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo đại diện các Sở: Xây dựng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh.

Qua công tác giám sát việc triển khai thực hiện hơn 40 công trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho thấy: Có nhiều dự án thực hiện chậm tiến độ theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Một số khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện cần làm rõ thêm một số nội dung theo lĩnh vực như: Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, việc sửa chữa, cải tạo các hạng mục trường học trên địa bàn tỉnh về cơ bản các hạng mục cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục còn thiếu còn dàn trải, manh mún, không tập trung, chưa đáp ứng các tiêu chí đạt chuẩn.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Lĩnh vực Y tế qua giám sát cho thấy: Hiện nay TTYT huyện Na Rì còn để trống Khoa Dinh dưỡng bao gồm cả căng tin dành cho bệnh nhân do chưa thực hiện được đấu thầu theo quy định, cần có giải pháp thế nào để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Tại Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, qua giám sát, công trình không có hệ thống thoát nước thải, UBND huyện Ba Bể đã tiếp thu bố trí kinh phí để lắp đặt hệ thống ống nước thải cho Trung tâm y tế huyện. Đề nghị BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh quan tâm, phối hợp với UBND huyện Ba Bể và Trung tâm y tế huyện Ba Bể thực hiện các nội dung liên quan để phát huy được công năng của hệ thống xử lý nước thải đang được đầu tư.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu bổ sung thêm ý kiến theo đề nghị của đoàn giám sát HĐND tỉnh.

Lĩnh vực công nghệ thông tin, qua giám sát tại một số xã cho thấy, trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư hệ thống truyền thanh cơ sở, một số xã sử dụng đài truyền thanh ứng dụng CNTT – VT, một số xã sử dụng kết hợp giữa đài truyền thanh ứng dụng CNTT - VT và hệ thống đài truyền thanh hữu tuyến/đài truyền thanh FM đang hoạt động nâng cấp sang phương thức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, một số xã sử dụng cụm loa thu sóng vệ tinh. Tại một số cụm loa thường xuyên hỏng hóc, bị sét đánh, chưa được sửa chữa, khắc phục kịp thời.

Lĩnh vực Cụm công nghiệp (CCN) qua giám sát cho thấy: Dự án Hoàn thiện mặt bằng phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I chậm tiến độ so với kế hoạch được UBND tỉnh chấp thuận do thiếu đất đắp, do theo kế hoạch, dự án tận dụng đất thừa của CCN Thanh Thịnh để làm đất đắp cho dự án. Tuy nhiên, đến nay dự án Cụm công nghiệp Thanh Thịnh chưa triển khai thi công nên không có khối lượng đất để đắp theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Dự kiến đường cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn sẽ đi qua một phần diện tích đất của khu công nghiệp, dẫn đến phải điều chỉnh dự án do giảm quy mô, như vậy cần có giải pháp thực hiện phù hợp…

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã dành thời gian thảo luận, giải trình làm rõ thêm những nội dung mà đoàn giám sát đề nghị cung cấp thông tin, đồng thời đưa ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Lộc đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan đến thực hiện các công trình, dự án do HĐND tỉnh cho chủ trương đầu tư, tiếp tục tăng cường công tác phối hợp để làm tốt hơn. Một số dự án cần xem xét lại tính hiệu quả sau đầu tư. Các sở, ngành cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tạo tiền đề cho việc thực hiện các công trình, dự án giai đoạn sau. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có giải pháp giải quyết kịp thời./.