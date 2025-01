Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúc Tết tại Bắc Kạn

Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoan hỉ với thành tựu trong năm 2024 của Bắc Kạn.

Đón tiếp và làm việc với Hoà thượng Thích Thanh Quyết có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh báo tin với Hoà thượng Thích Thanh Quyết và đoàn công tác về những thành quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh Bắc Kạn. Trong đó tăng trưởng kinh tế của Bắc Kạn năm 2024 đạt 7,4%, là năm có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 11 năm gần đây. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm gần 2,5%, riêng huyện nghèo giảm 4%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng quà cho Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản tuân thủ pháp luật, theo hiến chương, điều lệ, tôn chỉ mục đích của tổ chức tôn giáo. Đại đa số chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Vui mừng với kết quả Bắc Kạn đạt được trong năm 2024, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Hoà thượng Thích Thanh Quyết chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Kạn có bước tiến vững chắc trên mọi mặt. Hoà thượng bày tỏ tin tưởng, với môi trường chính trị ổn định, môi trường xã hội đoàn kết và môi trường tự nhiên trong lành sẽ là thế “chân kiềng” để Bắc Kạn khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế bước vào kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước./.