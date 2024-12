HTX An Bình phát triển kinh tế hợp tác gắn với chuỗi giá trị

BBK - Kinh tế hợp tác trên địa bàn huyện Chợ Đồn đang chuyển biến tích cực, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Điển hình là Hợp tác xã An Bình, xã Ngọc Phái.

Bà Triệu Thị Thủy, Giám đốc HTX An Bình giới thiệu sản phẩm với khách hàng.

HTX An Bình được thành lập năm 2021 với ngành nghề kinh doanh chính là trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, ngay từ khi thành lập HTX đã xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể, các thành viên đoàn kết, phát triển, sản xuất, kinh doanh xây dựng chuỗi liên kết giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Đến nay, HTX có 16 thành viên, chuyên hoạt động sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ phát triển các sản phẩm nông nghiệp theo liên kết chuỗi, xây dựng phát triển vùng nguyên liệu, tham gia các hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, sản phẩm OCOP của HTX nói riêng và của huyện nói chung. Kết quả doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt 1,6 tỷ đồng.

Bà Triệu Thị Thủy, Giám đốc HTX An Bình cho biết: HTX thường xuyên tạo việc làm cho 05 lao động thường xuyên, thu nhập bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng; có 23 hộ tham gia liên kết chuỗi, trong đó 6 hộ liên kết chuỗi chăn nuôi, 17 hộ liên kết chuỗi trồng trọt, thu nhập bình quân của mỗi hộ đạt 5.000.000 đồng/tháng, tạo việc làm thời vụ cho 16 lao động với mức lương từ 4.000.000 - 8.000.000 đồng/người/tháng.

Để phát triển HTX, nâng cao chất lượng sản phẩm, HTX An Bình luôn chủ động học tập và áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, thay đổi phương thức sản xuất cũ, áp dụng tiến bộ khoa học để nâng cao giá trị của sản phẩm. Bên cạnh đó, thường xuyên nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu đảm bảo tiêu chuẩn ATTP, đổi mới công nghệ chế biến; sắp xếp bộ máy quản lý hợp lý, củng cố nâng cao trình độ quản lý của lãnh đạo HTX. Các hộ, các thành viên tham gia liên kết chuỗi với HTX vừa là người cung ứng vừa là người sử dụng dịch vụ của HTX, được HTX hướng dẫn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Thông qua các kênh kết nối, HTX tích cực tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, khởi nghiệp, kết nối tiêu thụ sản phẩm, kinh doanh online; ứng dụng thương mại điện tử. Tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, bán hàng tại phiên chợ đêm, Tuần lễ Du lịch văn hoá... Qua các hoạt động giúp quảng bá sản phẩm, nâng cao chất lượng hoạt động của HTX.

Bà Nông Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Phái cho biết: Hội đã triển khai, hướng dẫn HTX An Bình tham gia 01 sản phẩm tại cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024 do Trung ương Hội phát động. Kết quả lọt qua sản phẩm vùng, vào vòng bán kết.

Với những nỗ lực trong phát triển, hiện tại HTX có 05 sản phẩm chính, trong đó có 03 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 01 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Từ những kết quả đó, HTX An Bình đã nhận được Giấy khen của UBND huyện Chợ Đồn vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định 98/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ; Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Kạn vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn năm 2023; Giấy chứng nhận của UBND tỉnh Bắc Kạn công nhận sản phẩm “Trà hoa vàng An Bình” là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.

Thời gian tới, HTX An Bình tiếp tục xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hợp lý, lựa chọn mục tiêu xây dựng các mô hình, dự án liên kết theo chuỗi phù hợp với điều kiện của HTX; nắm bắt nhu cầu thị trường để có chiến lược kinh doanh phù hợp, đưa các sản phẩm đảm bảo an toàn, chất lượng đến tay người tiêu dùng./.