HTX Việt Cường và người dân liên kết phát triển dong riềng

Nói về dong riềng, đây là giống cây trồng tốn ít công chăm sóc nhưng mang lại giá trị, hiệu quả kinh tế khá, và được sản xuất để làm nguyên liệu chính tạo ra sản phẩm miến dong. Bởi vậy trong những năm qua, HTX Việt Cường tập trung mở rộng diện tích trồng dong riềng từ 15ha (năm 2022) lên 17,45ha (năm 2024) sản lượng đạt 1.400 tấn. Bên cạnh đó HTX Việt Cường còn sản xuất, xây dựng và không ngừng phát triển thương hiệu miến dong Tân An trở thành sản phẩm OCOP 3 sao.

Theo chia sẻ của ông Bàn Như Mộc, Giám đốc của HTX Việt Cường: “Mặc dù vừa thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 Yagi gây ra, ảnh hưởng đến chất lượng tinh bột của củ, diện tích thân cây bị gãy tăng cao, nhưng bà con đã nhanh chóng khắc phục những diện tích còn sót lại bằng phương pháp chăm sóc bảo vệ đặc biệt cho cây trồng. Tuy chất lượng bột giảm nhưng sản lượng lại tăng. Củ dong riềng năm nay có mức giá từ 2.200 – 2.500 đồng/kg, tăng khoảng 300 đồng/kg so với năm 2023). Toàn bộ củ tươi chế biến thành tinh bột ước đạt sản lượng 80 tấn, sản lượng miến dong Tân An năm 2024 ước đạt khoảng 70 tấn ”.

Ông Bàn Như Mộc, Giám đốc HTX Việt Cường, thôn Chợ Mới, xã Văn Lang, huyện Na Rì, Bắc Kạn.

Mùa thu hoạch dong riềng khoảng giữa tháng 10 và kết thúc trước Tết Nguyên đán, có những thời điểm tư thương đến tận cơ sở mua bột dong về sản xuất miến. Bã dong được tận dụng làm thức ăn cho gia súc.

HTX Việt Cường đang trong thời điểm thu mua dong riềng.

Có thể thấy, dong riềng đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực, góp phần quan trọng trong phát triển KT–XH của địa phương, tạo việc làm, nguồn thu nhập, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo. Để cây dong riềng cho hàm lượng tinh bột cao, các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân từ khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch. Người dân cũng chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật cũng như kinh nghiệm trong tất cả các khâu như: Lên luống cao để củ dong phát triển tốt nhất, chăm sóc bón phân qua từng giai đoạn để cây kết tinh hàm lượng tinh bột cao, thu hoạch đúng thời điểm để chất lượng củ đạt tốt nhất...

Sản phẩm miến dong Tân An đạt chuẩn OCOP 3 sao của HTX Việt Cường không qua sử dụng hóa chất, và chất tạo màu, nên miến giữ được màu sắc và hương vị tự nhiên, sợi dai, đậm đà đặc trưng riêng. Chính bởi luôn giữ được những giá trị của nguồn liệu sạch, đảm bảo chất lượng ATTP, nên những năm qua sản phẩm miến dong Tân An đã luôn đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường.

Sản phẩm miến dong Tân An OCOP 3 sao năm 2022.

Nhằm tăng sản lượng củ dong riềng, chất lượng tinh bột dong, giữ vững thương hiệu miến dong Tân An, HTX Việt Cường đã phối hợp với UBND huyện Na Rì xây dựng những tiêu chí về chất lượng sản phẩm như: Nguồn nguyên liệu đảm bảo vệ sinh ATTP, không sử dụng các loại hóa chất, chất tạo màu, giữ màu sắc và hương vị tự nhiên… HTX cũng đề ra kế hoạch và giải pháp mang lại lợi nhuận, thu nhập ổn định cho người dân, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương và vùng lân cận thông qua liên kết mở rộng vùng trồng cây nguyên liệu.

HTX Việt Cường (xã Văn Lang, huyện Na Rì, Bắc Kạn) đang tập trung thu mua toàn bộ củ dong riềng của bà con nông dân.

Hiện nay, các HTX trên địa bàn đang tiến hành thu mua củ dong riềng để sản xuất tinh bột làm miến cho kịp thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán. Cùng với đó, công tác chuẩn bị trồng vụ trồng dong riềng mới cũng được HTX và người dân chủ động triẻn khai./.