Huyện Pác Nặm cần tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả huyện Pác Nặm đạt được trong tháng 01/2025.



Báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc, huyện Pác Nặm cho biết trong tháng 1 và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, trên địa bàn huyện không xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ. Lực lượng chức năng đã tập trung đẩy mạnh đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông; các cơ quan, địa phương, đơn vị đã bố trí cán bộ trực cơ quan đúng quy định, đảm bảo an toàn.

Đồng chí Dương Văn Tuyến, Bí thư Huyện ủy Pác Nặm báo cáo tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn huyện với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.



Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị đều an toàn, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Nhân dân các địa phương đã tổ chức lao động sản xuất đầu năm, đất lúa vụ xuân đã làm được trên 53% diện tích (trên 400ha). Huyện đã chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị giải quyết các công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã làm việc với tập thể lãnh đạo 06 cơ quan dự kiến sáp nhập. Lãnh đạo cơ quan dự kiến sáp nhập đã thảo luận và nhất trí cao với tinh thần sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay, huyện đã hoàn thành việc tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ đến từng công dân; 100% công dân đã nhận lệnh và xác định tốt tư tưởng, yên tâm lên đường nhập ngũ. Làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà động viên công dân nhập ngũ.

Huyện đã thành lập các đoàn công tác, đôn đốc việc triển khai thực hiện hỗ trợ về nhà ở của các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn. Các thành viên đoàn công tác đã đi trực tiếp xuống từng thôn để kiểm tra, rà soát và hướng dẫn cách thức triển khai thực hiện; vận động bà con nhân dân cùng quyết tâm triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Pác Nặm.



Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các văn bản, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Pác Nặm đã có những bước chuẩn bị cơ bản cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Pác Nặm lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đã biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác trong tháng 01/2025 mà huyện Pác Nặm đã đạt được. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, huyện Pác Nặm cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, trước mắt thực hiện bảo đảm kế hoạch tuyển quân năm 2025. Làm tốt các nội dung về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ổn định tinh thần, tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trong năm 2025. Nâng cao công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch, nội dung về đại hội đảng bộ các cấp. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh đến các cấp có thẩm quyền để giải quyết./.