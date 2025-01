Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả - Động lực cho phát triển đột phá

Đồng chí HOÀNG DUY CHINH

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức

Những ngày đầu năm mới luôn là thời điểm đặc biệt để chúng ta cùng nhìn lại hành trình đã qua và hướng đến những mục tiêu mới. Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh ta đối mặt với nhiều thử thách lớn. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, toàn tỉnh phải dồn lực ứng phó với đại dịch Covid-19. Với sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, Bắc Kạn kiểm soát dịch thành công, từng bước khôi phục kinh tế, ổn định đời sống Nhân dân.

Năm 2024, dù là năm gần cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh vẫn phải đối mặt với cơn bão số 3 (Yagi), gây thiệt hại ước tính lên tới 1.649 tỷ đồng. Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, sản xuất nông nghiệp, thiên tai, còn làm gián đoạn tiến độ các dự án đầu tư công. Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn chậm, thu hút đầu tư còn hạn chế. Công tác tín dụng gặp một số “điểm nghẽn”. Tiến độ triển khai một số dự án đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt như kỳ vọng. Nhiều nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số chưa đạt tiến độ theo kế hoạch. Những khó khăn này khiến một số chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch năm không đạt, như tốc độ tăng trưởng kinh tế, số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ kết nạp đảng viên…

Cuối năm 2024, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp, tinh gọn lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, được tỉnh tiến hành trong thời gian khá khẩn trương, gấp rút. Theo đề án sẽ có nhiều sở, ban, ngành, thôn bản, tổ dân phố sáp nhập, cơ cấu tổ chức có sự xáo trộn lớn, tác động không nhỏ đến tâm tư của cán bộ, đảng viên, người lao động…

2024 vẫn là năm đạt thành tựu nổi bật

Dù đối mặt với nhiều thách thức, song với tinh thần quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của toàn dân, năm 2024 tỉnh Bắc Kạn vẫn thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực.

Qua đánh giá 28 chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đề ra, có 22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế của tỉnh có bước đột phá khi đạt mức tăng trưởng 7,4%, mức tăng cao nhất trong 11 năm qua. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng; nông, lâm nghiệp và thủy sản dù chịu ảnh hưởng của thiên tai, nhưng vẫn đạt được những kết quả quan trọng. Diện tích trồng rừng mới vượt kế hoạch, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân, giữ vững vị trí tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng lớn nhất trong cả nước. Hoạt động dịch vụ và du lịch của tỉnh cũng có những bước khởi sắc mạnh mẽ. Với 221 sản phẩm đạt chuẩn từ 3 sao trở lên, các sản phẩm OCOP của Bắc Kạn ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường.

Về văn hóa - xã hội, tỉnh đạt tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông 97,4%. Tỷ lệ này dù có giảm nhẹ so với mức 98,2% của năm đầu nhiệm kỳ 2020, song Bắc Kạn vẫn giữ vững vị thế một tỉnh có kết quả giáo dục ổn định, có nhiều trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Công tác y tế được củng cố, với 97% dân số tham gia bảo hiểm y tế, là tỉnh có tỷ lệ bao phủ BHYT cao hơn so với mức trung bình toàn quốc (94,1%). Từ nhiều nguồn vốn, trong năm 2024, toàn tỉnh thực hiện xóa 1.818 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 2,5%, trong đó các huyện nghèo đạt mức giảm đến 4%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các tệ nạn xã hội được kiểm soát, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thị sát tiến độ thi công Dự án Xây dựng tuyến đường TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang). Ảnh: Quý Đôn

Sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của Đảng là điểm tựa vượt khó vươn lên

Những kết quả đạt được trong năm 2024 chính là thành quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của các cấp ủy Đảng. Trong năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, ban hành hơn 1.400 văn bản chỉ đạo, tổ chức 26 hội nghị chuyên đề và thường kỳ, nhằm tháo gỡ khó khăn, định hướng chiến lược phát triển.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo điều hành. Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cải cách hành chính và chuyển đổi số, xóa nhà tạm, dột nát cho các đối tượng chính sách... Dưới sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão Yagi, giúp người dân sớm ổn định đời sống…

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, tỉnh đã tổ chức tổng kết và đề xuất phương án tổ chức, sắp xếp lại hoạt động của các đơn vị, sáp nhập các thôn bản, tổ dân phố đúng tiến độ. Các cấp, ngành, địa phương, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, người lao động có chung nhận thức đúng đắn về việc tinh gọn bộ máy; xác định được tâm thế chủ động, từ đó gương mẫu, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh trong công tác tổ chức cán bộ…

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh động viên bà con nhân dân tham gia thi công Khu tái định cư Tà Han. Ảnh: Quý Đôn

“Kết quả đạt được là nền tảng tạo bứt phá cho năm 2025”

Những kết quả đạt được trong năm 2024 là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh, sự quyết tâm cao độ của chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tuy nhiên, hành trình phía trước còn nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng đổi mới tư duy, quyết liệt hành động, tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể và sự sáng tạo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Năm 2025 - năm cuối thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, cũng được xác định là năm mở ra giai đoạn phấn đấu tăng trưởng hai con số. Để đạt được những thành tựu mới, toàn tỉnh cần tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Hai là, đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững; tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,5% trở lên, tiến tới mức tăng trưởng hai con số, với trọng tâm là hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và các sản phẩm OCOP. Tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.

Ba là, tiếp tục hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2-2,5%; tỷ lệ giảm nghèo ở các huyện nghèo giảm 4-5%. Phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở.

Bốn là, tăng cường cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số chuyển đổi số (DTI), tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn.

Năm là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa. Phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng Bắc Kạn thành điểm đến du lịch hấp dẫn.

Sáu là, tăng cường trồng rừng, quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm phát triển bền vững. Chủ động ứng phó với thiên tai.

Bảy là, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên trẻ. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bước vào năm mới 2025, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, tận dụng cơ hội, biến thách thức thành động lực. Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng việc thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ đạt nhiều kết quả mới. Bắc Kạn sẽ tích cực góp phần cùng với cả nước tiến bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhân dịp đón chào xuân Ất Tỵ 2025, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, tôi xin gửi lời kính chúc toàn thể đồng bào, cán bộ và chiến sĩ một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc./.