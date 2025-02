Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức gặp mặt Mừng Đảng, Mừng xuân Ất Tỵ 2025

Quang cảnh buổi gặp mặt

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Đại biểu dự buổi gặp mặt.

Báo cáo tóm tắt tình hình công tác trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025 do lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trình bày cho thấy: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo phù hợp tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh, các quy định về an toàn giao thông, pháo và vật liệu cháy nổ.

Tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trực Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực Tết và chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; xử lý kịp thời các công việc, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhân dân và doanh nghiệp.

Thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 diễn ra sôi động, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng. Giá bán các mặt hàng phục vụ Tết tương đối ổn định không có biến động lớn. Công tác chăm lo, chuẩn bị Tết cho Nhân dân; vấn đề lương, thưởng Tết cho người lao động ở các lĩnh vực được quan tâm. các cấp ủy, địa phương tổ chức hoạt động lễ hội truyền thống, vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể thao bảo đảm an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục.

Việc bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc và tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết được chú trọng. Công tác ra quân sản xuất đầu năm được tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện ngay sau kỳ nghỉ Tết…

Tặng hoa Thường trực Tỉnh ủy nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Thường trực Tỉnh ủy nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 – 03/02/2025).

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chúc mừng năm mới và giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đầu xuân, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong việc tổ chức cho Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, tỷ lệ vi phạm ATGT giảm. Đồng chí cho biết, ngay sau buổi lễ, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tổ chức họp để rà soát lại các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18 -NQ/TW của Trung ương để chuẩn bị cho các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và HĐND theo quy định. Nỗ lực bảo đảm để các cơ quan sau sắp xếp, sáp nhập đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2025. Không để công việc bị gián đoạn, chùng xuống vì sắp xếp tổ chức bộ máy.

Vui xuân mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tham mưu, giúp việc phát huy kết quả năm 2024, đoàn kết và chủ động ngay từ những ngày đầu năm. Tập trung tham mưu chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng các cấp, tạo động lực, sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện khát vọng đổi thay của tỉnh. Nhân dịp đầu xuân, đồng chí Bí thư chúc các đại biểu và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công và bình an./.