Nhiều trường học tiếp tục cho học sinh nghỉ học sau bão số 3

BBK - Do ảnh hưởng của bão, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Trường PTDTNT Na Rì bị ngập chiều ngày 08/9. Trước đó nhà trường đã cho học sinh nghỉ học theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn, để bảo đảm an toàn cho trẻ, học sinh đến trường và khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3, đến cuối ngày 08/9, toàn tỉnh có 114/289 cơ sở giáo dục thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 09/9/2024, trong đó 100% các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn; Chợ Đồn cho học sinh nghỉ học ngày 09/9/2024.

Riêng Trường THPT Chuyên Bắc Kạn sẽ cho học sinh học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Trường THCS Vân Tùng (Ngân Sơn) chuyển học buổi sáng ngày 09/9 sang buổi chiều ngày 09/9.

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chịu thiệt hại như: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm; Trường TH&THCS Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm bị tốc mái nhà ở giáo viên thuộc Điểm trường Hồng Mú (ước tính khoảng 20m2); Trường PTDTBT THCS Cao Tân tốc mái Thư viện ngoài trời, nhà bảo vệ, lò đốt rác...

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Na Rì; Trường PTDTNT Na Rì bị ngập; Trường TH&THCS Dương Sơn do mưa to, bão mạnh làm bung, bật tường rào của trường dài khoảng 28,6m; Trường PTDT Bán Trú TH&THCS Kim Hỷ bị thổi bay 12 tấm prô xi măng nhà vệ sinh của học sinh, khoảng 70m2 tôn mái nhà tắm học sinh bán trú...

Phòng Giáo dục và Đào tạo Bạch Thông; Trường Mầm non Quang Thuận bị đổ cây xuống mái lớp học Điểm trường Nà Hin, làm sập trần nhựa và hỏng mái tôn (ước tính khoảng 15m2)… Phòng Giáo dục và Đào tạo Chợ Đồn; Trường Mầm non Thị trấn Bằng Lũng bị tốc một góc nhỏ mái tôn của dãy nhà lớp học; Trường Mầm non Đại Sảo bị rơi tụt trần nhựa dãy hành lang phòng họp.

Cũng trong ngày 08/9/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã ban hành Công văn số 2099/SGDĐT-VP về việc tăng cường ứng phó với cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão. Trong đó yêu cầu các đơn vị, trường học căn cứ tình hình thực tế mưa, lũ, sạt lở đất ở địa phương cho học sinh các cấp nghỉ học để bảo đảm an toàn; tuyệt đối không chủ quan với hoàn lưu sau bão.

Đối với những cơ sở giáo dục tổ chức học nội trú, bán trú cần có biện pháp bảo đảm an toàn và chuẩn bị lương thực, nước uống cho học sinh tại ký túc xá; không để các em về nhà trong khi mưa bão. Tiếp tục chủ động các biện pháp phòng tránh mưa ngập, lên phương án bảo đảm an toàn các công trình trường học; di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lụt để tránh hư hại.

Lên phương án vệ sinh trường lớp, có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh bảo đảm sạch sẽ, an toàn khi học sinh trở lại trường học và có kế hoạch dạy bù trong thời gian học sinh nghỉ học./.