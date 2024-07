Phản ánh tình hình an ninh trật tự, tố giác tội phạm qua VNeID

Cán bộ Công an cài đặt VNeID cho người dân xã Thượng Ân (Ngân Sơn).

Trước đây, cơ quan Công an tiếp nhận tin báo, kiến nghị, phản ánh thông tin liên quan đến tình hình an ninh, trật tự và tố giác tội phạm đều phải thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp với người dân, tiếp nhận gián tiếp qua điện thoại, đơn trình báo... Giờ đây, với tài khoản định danh điện tử VNeID, mọi công dân chỉ cần thực hiện theo các bước đơn giản là đã có thể tạo các hồ sơ kiến nghị, phản ánh về tình hình an ninh trật tự; tố giác tội phạm.

Được biết, từ tháng 7/2022, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã xây dựng tính năng trên ứng dụng VNeID cho phép công dân có thể gửi tố giác tội phạm trực tiếp từ ứng dụng điện thoại đến Công an cấp xã, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở.

Tại Hội nghị Đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cấp Công an tỉnh năm 2024, Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: Công an tỉnh đã triển khai đến tất cả Công an xã, phường, thị trấn để tiếp nhận thông tin phản ánh của Nhân dân qua ứng dụng VneID về tình hình an ninh trật tự và các tin báo tố giác về hành vi vi phạm pháp luật. Thông tin phản ánh sẽ nhanh chóng được lực lượng Công an xác minh làm rõ và có biện pháp xử lý kịp thời.

Việc triển khai tố giác tin báo tội phạm qua ứng dụng VNeID nhằm tạo thuận tiện cho người dân, các tổ chức. Đồng thời, nâng cao hiệu quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm, phát huy tối đa hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Theo đó, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng VNeID, bất cứ thời điểm nào, người dân cũng có thể gửi thông tin tố giác tội phạm về cơ quan Công an, bảo đảm an toàn, bí mật. Qua đó giúp lực lượng Công an kịp thời tiếp nhận, xác minh thông tin, xử lý các vụ việc có dấu hiệu phạm tội một cách nhanh chóng, hiệu quả, góp phần phòng, chống tội phạm từ sớm, từ xa.

Để người dân hiểu đúng, hiểu rõ hơn khi gửi thông tin báo về tội phạm qua VNeID, các đơn vị, địa phương, mà nòng cốt là lực lượng Công an cơ sở và tổ công nghệ số cộng đồng cần tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân thao tác, sử dụng thành thạo tính năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID'; xử lí thông tin báo của Nhân dân một cách nhanh chóng, chính xác và có hiệu quả./.