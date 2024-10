Phố đi bộ phường Sông Cầu hoạt động trở lại từ ngày 04/10

Phố đi bộ hoạt động trở lại từ ngày 04/10.

Tuyến phố đi bộ Sông Cầu có chiều dài khoảng 1km, chạy dọc theo đường Thanh Niên ven bờ Nam sông Cầu (đoạn qua thành phố Bắc Kạn) vừa khai trương vào tối 24/8, vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Giải phóng thị xã Bắc Kạn và tỉnh Bắc Kạn 24/8/1949-24/8/2024, Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2024.

Tuyến phố đi bộ kết hợp không gian văn hóa truyền thống và hiện đại với nhiều hoạt động đa dạng, đặc sắc như hát then, đàn tính, các trò chơi dân gian, triển lãm nghệ thuật, sách, biểu diễn nghệ thuật đường phố kết hợp không gian ẩm thực, kinh doanh sản phẩm mỹ nghệ, đồ lưu niệm… Khu vực này cũng được phát wifi miễn phí cho du khách. Tuyến phố đi bộ hoạt động vào tối thứ 6, thứ 7 hằng tuần từ 18-23h.

Để bảo đảm an ninh trật tự tại phố đi bộ, chính quyền địa phương phân công các lực lượng túc trực tại các điểm vào phố đi bộ, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và văn minh, thương mại./.