Bắc Kạn giành 07 giải tại Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái

BBK - Tại Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII, năm 2024 diễn ra từ ngày 16-18/11 tại Làng văn hoá các dân tộc Đồng Mô (Hà Nội), Bắc Kạn đã giành được 07 giải thưởng, khẳng định sự nỗ lực trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đặc sắc của địa phương.

Liên hoan có sự tham gia của 14 đoàn nghệ nhân và diễn viên đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, với hơn 400 nghệ nhân, diễn viên và gần 56 tiết mục đặc sắc. Ban tổ chức đã trao 20 giải A, 20 giải B và 16 giải C cho các tiết mục xuất sắc ở phần thi trình diễn nghệ thuật hát Then, đàn Tính.

Các phần thi không gian trưng bày, trình diễn nghề truyền thống, chế tác đàn tính, ẩm thực dân tộc được Ban tổ chức trao 5 giải A, 5 giải B và 2 giải C.

Tiết mục hát múa "Ba Bể Pé tiên" của đoàn tỉnh Bắc Kạn đạt giải B tại Liên hoan.

Trong phần thi biểu diễn nghệ thuật, đoàn Bắc Kạn đã xuất sắc giành 01 giải A với tiết mục trích đoạn Then cổ “Cáo xếnh” trong Lễ cấp sắc Then Tày mang đến một không gian âm nhạc sâu lắng và đầy màu sắc nghi lễ; 02 giải B cho các tiết mục "Quê noọng tỏn Bjạc Hồ" và "Ba Bể Pé tiên", thể hiện nét đẹp âm nhạc và văn hóa độc đáo của đồng bào Tày; 01 giải C cho tiết mục "Chứ ơn Đảng, Bác Hồ", thể hiện sự tri ân và lòng kính trọng đối với Đảng và Bác Hồ.

Tiết mục trích đoạn Then cổ “Cáo xếnh” trong Lễ cấp sắc Then Tày đoàn tỉnh Bắc Kạn đạt giải A tại Liên hoan.

Trong phần thi không gian trưng bày, đoàn Bắc Kạn đã giành 01 giải A phần trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa truyền thống dân tộc Tày - Nùng của tỉnh; 02 giải B các nội dung trình diễn chế tác đàn tính và trưng bày ẩm thực dân tộc truyền thống. Những thành tích này không chỉ phản ánh sự phong phú về văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh Bắc Kạn mà còn thể hiện sự sáng tạo và nỗ lực trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng.

Đại diện đoàn Bắc Kạn (thứ 10 từ trái sang) nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do có thành tích xuất sắc tham gia tổ chức thành công Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII, năm 2024.

Những giải thưởng mà đoàn Bắc Kạn đạt được tại Liên hoan lần này đã góp phần khẳng định vị thế và nỗ lực của tỉnh trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương thông qua việc quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo./.