Cuộc vận động thi sáng tác ca khúc về Công an nhân dân

BBK - Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Công văn số 3001/CVT-PX03, ngày 11/7/2024, về việc triển khai Cuộc vận động thi sáng tác ca khúc về đề tài Công an nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Cuộc thi có chủ đề là “80 năm – Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”. Nội dung ca ngợi những đóng góp, thành tích, chiến công thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân...

Đối tượng tham gia là các nhạc sĩ, tác giả; cán bộ, chiến sĩ CAND; công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước; người nước ngoài sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức tiếp nhận ca khúc dự thi từ ngày 11/7/2024 đến ngày 20/10/2024. Số lượng tác phẩm dự thi không hạn chế. Địa chỉ nhận tác phẩm tham gia Cuộc vận động thi sáng tác là Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Bắc Kạn.