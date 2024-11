Triển lãm ảnh “Quân Đội Anh Hùng, Quốc Phòng Vững Mạnh”

Theo đó, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29/11/2024 tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du Lịch tỉnh Bắc Kạn (Nhà Văn hóa tỉnh), bao gồm 80 tác phẩm ảnh được triển lãm. Đây đều là những hình ảnh xây dựng QĐND Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Hoạt động của quân đội tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn, trong tỉnh...

Triển lãm góp phần tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xây dựng QĐND Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của toàn quân, toàn dân, nhất là thế hệ trẻ trong tham gia xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Giới thiệu, quảng bá hình ảnh và hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng QĐND Việt Nam; hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sản xuất, công tác, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và chính sách người có công, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và trên mọi lĩnh vực của cuộc sống…/.