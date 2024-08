Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN lần thứ 4 diễn ra trong tháng 12/2024

Một tác phẩm trưng bày tại Triển lãm năm 2020. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Đây là dịp để họa sĩ Việt Nam và họa sĩ các nước ASEAN giao lưu, trao đổi, giới thiệu những thành tựu mới trong sáng tác nghệ thuật đồ họa ở khu vực; giới thiệu văn hóa, đất nước, con người mỗi nước trong cộng đồng chung đoàn kết và năng động.

Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN là sự kiện văn hóa nghệ thuật ý nghĩa của năm 2024 đối với nghệ sĩ trong và ngoài nước, với tinh thần đẩy mạnh hoạt động về ngoại giao trong khối các nước ASEAN thông qua Triển lãm.

Cuộc thi do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, sẽ diễn ra tại Việt Nam, dự kiến khai mạc vào tháng 12 tại Hải Phòng.

Đề tài, nội dung sáng tác của Cuộc thi là về cuộc sống, con người, phong cảnh thiên nhiên, đất nước hòa bình, đoàn kết, hợp tác, hữu nghị và những vấn đề của cuộc sống đương đại của các nước ASEAN cùng quan tâm chia sẻ.

Các tác phẩm tham dự được sáng tác từ năm 2020 đến nay, tác phẩm đồ họa tranh in thuộc các thể loại sau:

Tranh in nổi: khắc gỗ, khắc cao su, khắc bìa và các kỹ thuật in nổi khác;

Tranh in lõm: khắc kim loại, khắc mica, khắc trên phim, khắc lõm cảm quang, collagraph;

Tranh in phẳng: in đá, litho trên kim loại, litho trên gỗ;

Tranh in xuyên: in lưới, in trổ khuôn;

Tranh in độc bản;

Tranh in các kỹ thuật khác: cyanotype (blue print), gumprint, tranh in kỹ thuật số;

Tranh in đa chiều: sắp đặt tranh in, book art tranh in, tranh in nhiều lớp.

Cuộc thi năm nay được "cầm cân nảy mực" bởi Hội đồng Nghệ thuật bao gồm 7 thành viên là các nhà chuyên môn có uy tín nghề nghiệp về đồ họa tranh in của Việt Nam và 1 đến 3 chuyên gia quốc tế.

Cuộc thi được tổ chức thành 2 Vòng thi.

Vòng 1 - Vòng chọn tác phẩm trưng bày qua file ảnh tác phẩm, các tác giả sẽ gửi file ảnh chụp tác phẩm qua email để tuyển chọn (aseangraphicarts2024@gmail.com).

Vòng 2- Tác giả gửi tác phẩm tranh đồ họa đã được chọn từ vòng 1 đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam để triển lãm và chấm giải thưởng.

Ban tổ chức sẽ gửi thông báo kết quả đến các tác giả được tham dự để tác giả gửi tác phẩm về Ban tổ chức đến hết ngày 15/10.

Cơ cấu Giải thưởng gồm: 1 Giải Nhất; 3 Giải Nhì; 5 Giải Ba; 7 Giải Khuyến khích. Mỗi tác giả chỉ được 1 giải thưởng của Triển lãm. Các tác phẩm đạt giải thưởng sẽ được công bố và trao giải thưởng vào ngày khai mạc. Các tác giả nước ngoài đạt giải thưởng chính thức sẽ được Ban tổ chức đài thọ vé máy bay khứ hồi, ăn, ở đến Việt Nam nhận giải thưởng. Ngoài Giải thưởng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam trao tặng, Ban tổ chức sẽ vận động kinh phí xã hội hóa để trao thêm các giải thưởng mang tên đơn vị tài trợ ngoài hệ thống giải thưởng chính thức.

Tham gia Cuộc thi, các tác phẩm đạt giải thưởng và được trưng bày trong triển lãm sẽ nhận giấy chứng nhận, tiền giải thưởng; nghệ sĩ Việt Nam hưởng thù lao trưng bày theo quy định hiện hành của Nhà nước; quyền sử dụng để tuyên truyền, giới thiệu không vì mục đích kinh doanh sẽ thuộc về Ban tổ chức, tác giả vẫn giữ quyền nhân thân. Sau khi Triển lãm kết thúc, Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm gửi trả tác phẩm cho tác giả ở các nước ASEAN.

Đồng thời, các tác giả có tác phẩm được trưng bày được trao giấy chứng nhận và 1 cuốn vựng tập của triển lãm./.