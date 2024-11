Nghiệm thu chương trình tham gia Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính năm 2024

Tham dự Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính lần này, đoàn nghệ nhân, diễn viên tỉnh Bắc Kạn mang đến chương trình nghệ thuật 04 tiết mục đậm đà bản sắc dân tộc, thể hiện trọn vẹn tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc nơi đây. 4 tiết mục chính gồm: Quê noọng tỏn Bác Hồ; Then cổ “Cáo Xêếng” trong nghi lễ cấp sắc Then của người Tày; “Chứ ơn Đảng Bảc Hồ”; hát múa “Ba Bể Pé Tiên”.

Nghiệm thu chương trình tham gia Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII, năm 2024.

Tham dự Liên hoan có các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên là đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Thái đang sinh sống, học tập, làm việc tại 15 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Liên hoan sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: Biểu diễn, giới thiệu nghệ thuật hát Then, đàn Tính (then cổ và then mới); hòa tấu đàn Tính với các nhạc cụ dân tộc khác; trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa truyền thống là các mô hình hiện vật, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục của đồng bào dân tộc (Tày, Nùng, Thái); giới thiệu tranh, ảnh, sách, đồ thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, kiến trúc nhà ở nhằm phản ánh nghệ thuật hát Then, đàn Tính truyền thống của đồng bào; giới thiệu các quy trình, thao tác, nguyên liệu, dụng cụ truyền thống dệt thổ cẩm và chế tác đàn Tính của các dân tộc Tày, Nùng, Thái; sản phẩm du lịch, điểm đến tiêu biểu của địa phương.../.