Ra quân cao điểm xử lý học sinh vi phạm giao thông

BBK - Triển khai kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), từ ngày 01/10/2024, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Bạch Thông ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Thời gian thực hiện cao điểm từ 01-31/10/2024.