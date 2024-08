Sở Y tế tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

BBK - Chiều 12/8, Sở Y tế Bắc Kạn phối hợp với Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự có lãnh đạo Sở Y tế, đại diện Công an tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Y tế; các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh của Sở.

Thời gian qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" thường xuyên được Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Y tế quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Sở Y tế đã quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Y tế, Bộ Công an và các sở, ngành; xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn cụ thể hoá sự chỉ đạo của các cấp, các ngành triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để tổ chức nghiên cứu, thực hiện. Qua đó, góp phần tích cực vào phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn.



Từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh, trật tự tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc được đảm bảo, không để xảy ra tình trạng trộm cắp, cháy nổ, lộ, lọt bí mật nhà nước; luôn chủ động ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra.

Ngành Y tế tỉnh cũng chú trọng thực hiện các hoạt động chuyên môn, công tác phòng chống dịch, khám chữa bệnh, củng cố hoàn thiện y tế cơ sở không chỉ giúp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ Nhân dân, giúp người dân được thụ hưởng những chế độ, chính sách theo quy định, đảm bảo nhân quyền theo hiến pháp và pháp luật, qua đó còn góp phần tạo niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, phòng ngừa hiệu quả an ninh phi truyền thống, phản bác xuyên tạc của các thế lực thù địch, giúp ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Ban Giám đốc Sở Y tế tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương, các bộ, ngành, UBND tỉnh về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Chỉ đạo toàn ngành thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024. Thường xuyên tổ chức phong trào này trong phạm vi toàn ngành; xây dựng cơ quan, đơn vị về an toàn, an ninh trật tự, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá...

Tổ chức thực hiện bảo mật thông tin, an toàn thông tin trên môi trường mạng, tổ chức thực hiện đúng công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Tiếp tục vận động đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan tích cực tham gia xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội,.../.