Tập trung hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại sau bão

Ngay sau khi cơn bão số 3 (Yagi) đi qua với sự chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Việt Nam, Chi nhánh NHCSXH tỉnh nhanh chóng triển khai đến các phòng giao dịch thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở, an toàn người và tài sản, đảm bảo giao dịch thông suốt. Kịp thời rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn, nhanh chóng áp dụng biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn.

 Các địa phương kiểm tra nhà cửa, tài sản của người dân sau cơn bão số 3.

Chợ Đồn, Ba Bể, Chợ Mới là những huyện chịu nhiều thiệt hại về giao thông, nhà cửa, hoa màu. Trận mưa bão vừa qua cũng khiến nhiều khách hàng đang vay vốn các chương trình của Ngân hàng CSXH rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Qua thống kê, riêng xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể đã có 56 hộ khách hàng bị ảnh hưởng, trong đó thôn Cốc Tộc có 20 hộ; thôn Khâu Qua có 13 hộ; thôn Bản Cám có 21 hộ; thôn Nà Phại có 02 hộ, các hộ chủ yếu bị thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, trong đó gần 50% số hộ thuộc diện nghèo, khó khăn đang vay vốn Ngân hàng CSXH.

Nhiều HTX, hộ sản xuất kinh doanh, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do cơn bão số 3.

Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Nam Mẫu cho biết: Ngay sau khi bão tan, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện; cán bộ xã, thôn và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương rà soát, thống kê các hộ đang vay vốn NHCSXH bị ảnh hưởng do bão, lập danh sách cụ thể để phía Ngân hàng xem xét cơ cấu thời hạn trả nợ để áp dụng các chính sách miễn giảm lãi vay.

Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, huyện Chợ Đồn tập trung khắc phục thiệt hại sau bão. Với các nguồn hỗ trợ của Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, ngành địa phương, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đến nay cuộc sống của người dân đang dần ổn định. Tuy nhiên, số khách hàng thuộc diện hộ nghèo, hộ gia đình chính sách vay vốn từ Ngân hàng CSXH rất lớn.

Qua thống kê, rà soát, toàn huyện có 57 Tổ TK&VV, với 329 hộ bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra. Riêng xã Nam Cường có 09 Tổ TK&VV, 174 hộ vay vốn bị ảnh hưởng với tổng số tiền dư nợ tại ngân hàng 13,1 tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện Ba Bể kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại sau mưa bão.

Bà Nông Thị Thu Hoài, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chợ Đồn cho biết: Qua thống kê hậu quả của bão số 3 đã khiến nhiều hộ khách hàng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với các chính sách của Ngân hàng CSXH Việt Nam chỉ đạo hỗ trợ, thì các hộ trên chưa phải nộp lãi vay đến 31/12/2024 do ảnh hưởng của thiên tai, cơ bản nguồn vốn vay các chương trình vẫn được bảo đảm.

Theo báo cáo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh: Toàn tỉnh thiệt hại 12 món vay, dư nợ 410 triệu đồng, số tiền thiệt hại 297 triệu đồng thuộc các chương trình cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; chương trình giải quyết việc làm; chương trình NS-VSMTNT, trong đó huyện Ba Bể có 03 món vay; huyện Chợ Đồn 02 món vay; huyện Bạch Thông 06 món vay; TP. Bắc Kạn 01 món vay.

Ông Hoàng Đình Nhuận, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH cho biết: Số khách hàng của toàn Chi nhánh bị thiệt hại về nhà cửa, hoa màu do bão số 3 và mưa lũ sau bão là 4.395 người với 6.817 món vay, dư nợ trên 343 tỷ đồng. Số tiền lãi dự kiến chưa thu đến 31/12/2024 là 7,1 tỷ đồng. Chi nhánh NHCSXH đang phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ để thực hiện theo quy định.

Với các giải pháp thiết thực, trách nhiệm, chia sẻ, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Ngành Ngân hàng tỉnh đang tiếp tục nỗ lực tiết giảm chi phí để miễn, giảm lãi vay, khoanh nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Xây dựng các chương trình, các gói tín dụng mới với lãi suất phù hợp, tiếp tục cho vay mới theo quy định hiện hành./.