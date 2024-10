Tập trung hoàn thành kế hoạch tín dụng chính sách năm 2024

Trong 9 tháng năm 2024, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng ưu đãi được cấp trên giao, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và hạn chế hoạt động tín dụng đen trên địa bàn toàn tỉnh.

Bà Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Năm 2024, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát và phân công 12 thành viên kiểm tra, giám sát tại 08 huyện, thành phố. Đồng thời, chỉ đạo Ban đại diện HĐQT các huyện, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát tại địa phương.

Trong công tác tín dụng, tổng nguồn vốn là 3.456 tỷ đồng, tăng 158 tỷ đồng so với 31/12/2023, tốc độ tăng trưởng 4,79%. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương 354 tỷ đồng, tăng 44,4 tỷ đồng so với 31/12/2023. Trong đó, nguồn vốn huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân 285,8 tỷ đồng, tăng 38,4 tỷ đồng so với 31/12/2023, hoàn thành 76,8% chỉ tiêu.

Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp tập trung thảo luận.

Một số đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt việc huy động vốn nên đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao như huyện Na Rì hoàn thành 154%; huyện Chợ Đồn hoàn thành 132%; TP. Bắc Kạn hoàn thành 110%. Nguồn vốn huy động tiền gửi từ tổ viên Tổ TK&VV là 68,1 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với 31/12/2023. Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương là 101,6 tỷ đồng, tăng 40,2 tỷ đồng so với 31/12/2023.

Kết quả thực hiện tăng trưởng dư nợ tín dụng, tổng dư nợ đạt 3.449,2 tỷ đồng, tăng 157 tỷ đồng so với 31/12/2023, tốc độ tăng trưởng 4,77%, hoàn thành 87,86% chỉ tiêu các chương trình tín dụng được Tổng Giám đốc giao và UBND tỉnh giao. Trong 9 tháng năm 2024, số tiền cho vay đạt 808,2 tỷ đồng với 13.273 hộ vay vốn. Các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề còn khó khăn trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương và nêu những đề xuất, kiến nghị...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH tham mưu cho UBND tỉnh về nguồn vốn ủy thác của các địa phương năm 2025 để giảm bớt khó khăn cho tỉnh. Triển khai quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH về cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cần có các giải pháp cụ thể để giảm tỷ lệ nợ quá hạn, đồng thời tích cực triển khai công tác kiểm tra nhất là ở các Tổ TK&VV. Các tổ chức Chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục triển khai tốt việc thực hành cho vay.

Hội nghị đã công bố Quyết định kiện toàn Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và triển khai các văn bản mới./.