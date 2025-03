Thành phố Bắc Kạn: Một thập kỷ xây dựng và phát triển

Một góc thành phố Bắc Kạn hôm nay.

Với khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Kạn quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị xanh, sạch, văn minh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

Thành phố Bắc Kạn, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng trước khi chính thức trở thành thành phố vào năm 2015. Tiền thân là thị xã Bắc Kạn, khu vực này đã có lịch sử hình thành và phát triển hàng trăm năm. Ngày 22/01/1901, thị xã Bắc Kạn được thành lập, vừa là tỉnh lỵ của tỉnh Bắc Kạn, vừa là châu lỵ của châu Bạch Thông. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhất là sau ngày giải phóng (1949), thị xã Bắc Kạn được mở rộng gồm sáu phố, trại và đặt tên theo các chiến sĩ cộng sản, các nhà yêu nước như Đội Kỳ, Đội Thân, Minh Khai, Chí Kiên, Đức Xuân, Nà Mày.

Qua nhiều giai đoạn lịch sử, thành phố Bắc Kạn tiếp tục lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Ngày 11/3/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH13, chính thức nâng thị xã Bắc Kạn lên thành phố. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới với định hướng xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II trong tương lai.

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên. Năm 2015, Đảng bộ thành phố có 35 chi, đảng bộ trực thuộc với 3.000 đảng viên, đến nay có 43 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 4.600 đảng viên. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại. Hai xã đã đạt nông thôn mới nâng cao, đang thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2020 thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,4% năm 2015 xuống còn 1,74% năm 2024. Toàn thành phố có 4.558 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tạo việc làm hàng năm cho trên 700 lao động.

Một góc phố trung tâm thành phố Bắc Kạn hôm nay.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.780 tỷ đồng, tăng 2.040 tỷ đồng so với năm 2015. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 179 tỷ đồng (tăng 96 tỷ đồng so với năm 2015). Văn hóa, xã hội có bước phát triển mới, an sinh xã hội được bảo đảm, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. An ninh - quốc phòng được tăng cường, diện mạo đô thị đổi mới, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển bền vững.

Hệ thống chính trị của thành phố không ngừng được củng cố và nâng cao. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng được đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm; hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực. MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị thành phố có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Một góc phố trung tâm thành phố Bắc Kạn hôm nay.

Thắng lợi trong 10 năm qua là động lực để thành phố Bắc Kạn tiếp tục phát triển, trở thành đô thị xanh, sạch, văn minh. Định hướng trong những năm tới là phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế; quy hoạch và phát triển công nghiệp, xây dựng thành phố với đặc trưng dịch vụ, thương mại, nông nghiệp xanh gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Thành phố cũng khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung đến năm 2045, mở rộng không gian đô thị về phía nam và phía bắc. Đồng thời, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển giao thông kết nối quan trọng như tuyến đường CT07, cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, tuyến Bắc Kạn - Cao Bằng. Việc phát triển các khu đô thị và cụm công nghiệp mới tại phường Huyền Tụng, Sông Cầu, xã Nông Thượng cũng được chú trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố.

Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Kạn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cùng nhiều bằng khen và phần thưởng cao quý khác.

Sau một thập kỷ xây dựng và phát triển, thành phố Bắc Kạn đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, thành phố Bắc Kạn hướng tới mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, phát triển bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Bắc Kạn./.