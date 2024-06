Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giữa VNPT và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VNPT Bắc Kạn và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai các nội dung về: Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân; xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2024-2027. Đồng thời, hợp tác triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin như: Phát triển hạ tầng số; đảm bảo an toàn, an ninh mạng và các ứng dụng dịch vụ số ngành Kiểm sát nhân dân; triển khai hệ thống họp trực tuyến; hệ thống giám sát, đánh giá an toàn thông tin Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh.

Thông qua thỏa thuận hợp tác, hai đơn vị sẽ hỗ trợ, phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần vào sự phát triển của ngành cũng như công cuộc chuyển đổi số của tỉnh./.