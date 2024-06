THÔNG BÁO TÌM BỊ HẠI PHỤC VỤ ĐIỀU TRA

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Mậu, sinh năm 1980, trú tại tổ 15, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn và bị can Lý Hoàng Nghĩa, sinh năm 1987, trú tại tổ 1, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.



Bị can Mậu, Nghĩa là Kiểm dịch viên thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 01/7/2022 đến ngày 15/3/2024 đã có hành vi lợi dụng, chức vụ quyền hạn thu phí kiểm tra lâm sàng đối với trâu, bò cao hơn quy định tại Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y (theo quy định mức thu phí là 50.000 đồng/xe ôtô/xe chuyên dùng), sau đó sử dụng tiền chênh lệch chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Kạn thông báo đề nghị các bị hại phải nộp phí kiểm dịch lâm sàng cao hơn quy định nêu trên cho bị can Lê Tuấn Mậu, Lý Hoàng Nghĩa trong thời gian từ ngày 01/7/2022 đến ngày 15/3/2024 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Kạn (Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên thụ lý Thiếu tá Ngô Lê Anh Tuấn (SĐT: 0914.758.468) để trình báo.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng, phát thông báo trên, nếu các bị hại không có thông tin trao đổi thì Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Kạn sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật./.