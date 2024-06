Thượng tướng Lương Tam Quang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

BBK- Với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, chiều 6/6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trở thành tân Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thượng tướng Lương Tam Quang được Quốc hội biểu quyết tán thành phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội danh sách đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Quốc hội thảo luận tại Đoàn về nội dung này. Nhân sự được Thủ tướng đề nghị là Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đầu giờ chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến ĐBQH thảo luận tại Đoàn; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Công an và tiến hành phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lương Tam Quang bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an với tuyệt đại đa số ĐBQH có mặt tán thành.

Thượng tướng Lương Tam Quang sinh ngày 17/10/1965; Quê quán: Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật, An ninh; Lý luận chính trị: Cao cấp.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Đồng chí từng được trao tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì; Huân chương Chiến Công hạng Nhất, hạng Nhì; 4 Huân chương, Huy chương của Nhà nước Lào (Huân chương Tự do hạng Ba, Huân chương Hữu nghị, Huân chương Anh dũng hạng Nhất, Huy chương Hữu nghị).