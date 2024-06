[Tin cập nhật] Các thí sinh hoàn thành các môn thi tổ hợp

Sáng 28/6, ông Nghiêm Văn Thép, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh và đoàn công tác đi kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Phủ Thông (huyện Bạch Thông).

Đoàn kiểm tra nghe Trưởng điểm thi báo cáo.

Điểm thi Trường THPT Phủ Thông có 232 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 155 thí sinh của Trường THPT Phủ Thông, 60 thí sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Bạch Thông, 17 thí sinh tự do.

Ông Nguyễn Sỹ Toản, thành viên Đoàn kiểm tra thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại điểm thi Trường THPT Phủ Thông.

Theo báo cáo của ông Hoàng Văn Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Chợ Mới, Trưởng điểm thi: Ngày thi đầu tiên (27/6) điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh bỏ thi. Trong sáng nay (28/6), thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, các thí sinh đăng ký dự thi đều có mặt đầy đủ, mọi công tác liên quan được tiến hành theo đúng quy định...

Ông Nghiêm Văn Thép, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Nghiêm Văn Thép, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 động viên điểm thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ thi đối với 02 môn (Văn và Toán). Đề nghị điểm thi tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế thi, không được chủ quan; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan. Bên cạnh đó, các lực lượng tham gia tại các điểm thi phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho thí sinh tham gia kỳ thi thuận lợi nhất; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và xung quanh khu vực thi…/.

Sáng 28/6, ông Đinh Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Trưởng ban chỉ đạo cùng các thành viên trong Đoàn kiểm tra số 06 đến kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi Trường THPT Na Rì (Na Rì).

Đoàn kiểm tra làm việc tại điểm thi Trường THPT Na Rì.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, huyện Na Rì có tổng số 296 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 259 thí sinh là học sinh Trường THPT Na Rì, 37 thí sinh là học sinh Trung tâm GDNN-GDTX. Điểm thi chính thức tại Trường THPT Na Rì với tổng số 13 phòng thi; 01 điểm thi dự phòng tại Trường THCS Yến Lạc. Tính đến sáng 28/6, có 04 thí sinh vắng mặt (03 thí sinh tự do và 01 thí sinh khuyết tật thuộc diện miễn thi); không có thí sinh nào vi phạm quy chế phải lập biên bản.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác tổ chức thi tại điểm trường THPT Na Rì cơ bản bảo đảm các yêu cầu, điều kiện. Về an ninh trật tự, cán bộ, chiến sĩ công an thường xuyên tuần tra, giữ gìn an ninh xung quanh khu vực điểm thi.

Đoàn kiểm tra của tỉnh biểu dương công tác tổ chức thi, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch bệnh. Hoan nghênh huyện Na Rì đã có phương án chỉ đạo phòng, chống lụt bão, chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất trong quá trình diễn ra kỳ thi… Đồng thời, Đoàn yêu cầu Hội đồng coi thi điểm Trường THPT Na Rì duy trì và làm tốt công tác thi cho đến kết thúc kỳ thi./.