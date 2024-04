Tuyên Quang truyền thông Năm du lịch và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ 3 tại Đà Nẵng

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, báo chí của tỉnh Tuyên Quang.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Hội nghị có lãnh đạo TP Đà Nẵng; đại diện Hiệp hội Khinh khí cầu quốc tế; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Trung tâm Xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành một số tỉnh, thành phố; đại điện hơn 80 cơ quan báo chí địa phương, Trung ương, nước ngoài, Kols, Youtuber, Facebooker, Tikoker trong cả nước.

Nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Tuyên Quang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình du lịch, nổi bật như: Du lịch lịch sử, về nguồn; du lịch sinh thái, trải nghiệm; du lịch nghỉ dưỡng; du lịch tâm linh; du lịch lễ hội,... Đây là những sản phẩm văn hóa, du lịch độc đáo, đặc sắc của Tuyên Quang, thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Năm du lịch 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 27-4, với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Chương trình khai mạc Năm du lịch tỉnh; Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ III; các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề Tuyên Quang, với trên 100 gian hàng đặc trưng của tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh, thành phố trong cả nước; hội nghị kết nối đầu tư, thương mại, du lịch và làng nghề vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Tuyên Quang; ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng với chủ đề “Khoáng nóng Mỹ Lâm - Suối nguồn kỳ diệu"; hoạt động thể thao bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, giải cầu lông câu lạc bộ toàn quốc năm 2024 tại Tuyên Quang…

Đại diện đơn vị tổ chức khinh khí cầu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Bên cạnh đó, các địa phương trong toàn tỉnh cũng đồng loạt tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, thu hút khách du lịch.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần 3 năm 2024

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được tại Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần thứ 2 năm 2023, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần 3 là hoạt động điểm nhấn nhằm hưởng ứng chương trình khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2024.

Lãnh đạo VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam tại miền Trung tham gia trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Lễ hội năm nay quy tụ 22 khinh khí cầu (10 khinh khí cầu bay tự do, 5 khinh khí cầu bay treo, 7 khinh khí cầu bay trình diễn) do các phi công quốc tế, đến từ các quốc gia: Anh, Úc, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan... và Việt Nam điều khiển. Với trải nghiệm dịch vụ bay treo, bay tự do trên khinh khí cầu, du khách sẽ được hòa mình vào không gian thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tuyên Quang.

Đồng chí Âu Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu trao đổi thông tin tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Đặc biệt, từ ngày 28 đến ngày 30-4, tỉnh sẽ tổ chức 3 đêm trình diễn âm nhạc DJ kết hợp Lễ hội ánh sáng khinh khí cầu, với sự tham gia của MARINA, Bánh Cuốn, Bạch Xà, Quân AND… để phục vụ nhân dân, du khách; tổ chức hoạt động giao lưu giữa học sinh, sinh viên với các phi công điều khiển khinh khí cầu quốc tế…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi về các nội dung liên quan đến các hoạt động triển khai Năm du lịch và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ 3 như cách truyền thông về các lễ hội, kết nối các tour, tuyến du lịch, những điểm nhấn về phát triển du lịch tại tỉnh…

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh Tuyên Quang tại hội nghị truyền thông. Ảnh: Thanh Phúc

Hội nghị truyền thông về chương trình khai mạc Năm du lịch và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang là hoạt động thường niên của tỉnh. Đây là cơ hội để Tuyên Quang giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hoá, tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của tỉnh, thu hút du khách cũng như các nhà đầu tư đến với Tuyên Quang.