Việt Nam lọt top 10 điểm đến an toàn nhất châu Á

BBK- Tổ chức quốc tế về đào tạo ngoại giao Best Diplomats vừa công bố 10 điểm đến an toàn nhất châu Á, trong đó Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8. Danh sách này được xây dựng dựa trên 3 tiêu chí: quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp, tình hình chính trị ổn định và môi trường sống an toàn.

Vịnh Hạ Long được đánh giá là một trong những địa điểm du lịch an toàn nhất Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

“An toàn phải được đặt lên hàng đầu khi lựa chọn điểm đến du lịch”, Best Diplomats nhấn mạnh ngay trong phần mở đầu bài viết. Theo đó, các quốc gia được lựa chọn là những điểm đến an toàn nhất châu Á bao gồm: Singapore, Nhật Bản, Bhutan, Malaysia, Qatar, Đài Loan (Trung Quốc), Kuwait, Việt Nam, Hàn Quốc, Mông Cổ.

Xếp ở vị trí thứ 8 trong danh sách những địa điểm an toàn nhất châu Á, Best Diplomats đánh giá cao Việt Nam ở vẻ đẹp cảnh quan, nền văn hóa đa dạng và ẩm thực phong phú.

Theo Best Diplomats, năm 2024, chỉ số hòa bình của Việt Nam là 1,745; trong khi đó, chỉ số tội phạm trên toàn đất nước là 41,8 và chỉ số an toàn là 58,2. Những con số này càng củng cố thêm uy tín và danh tiếng của thương hiệu du lịch Việt trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, ghé thăm Việt Nam, du khách cũng cần thận trọng và chú ý đến môi trường xung quanh bởi ở một số nơi vẫn diễn ra tình trạng móc túi và lừa đảo. Nếu chuẩn bị đầy đủ kỹ năng và nhận thức về đường phố, khách du lịch có thể dễ dàng vượt qua những thử thách nhỏ này.

Tổ chức này cũng cho rằng, một trong những địa điểm du lịch an toàn nhất ở Việt Nam mà du khách nên ghé thăm là Vịnh Hạ Long. Đây là di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, nổi tiếng với những hòn đảo đá vôi và làn nước trong xanh như ngọc. Vịnh là điểm đến phổ biến cho những người yêu thích du lịch biển và trải nghiệm hoạt động chèo thuyền kayak.

Phố cổ Hội An là điểm đến an toàn, ghi dấu ấn với kiến trúc ấn tượng và ẩm thực hấp dẫn. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)

Một địa điểm tham quan an toàn khác ở Việt Nam là Hội An. Phố cổ này ghi dấu ấn với kiến trúc ấn tượng, hình ảnh những chiếc đèn lồng đầy màu sắc và ẩm thực hấp dẫn. Không quá rộng lớn về mặt địa lý, nhưng Hội An là nơi an toàn và dễ dàng khám phá bằng việc đi bộ.

Bên cạnh đó, thủ đô Hà Nội cũng được xem là điểm đến hấp dẫn, lâu đời đối với nhiều du khách trên khắp thế giới.