Nhiều nét mới lạ, đặc sắc tại Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024

BBK- Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024 có chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" diễn ra trong 8 ngày, từ 1-8/6. Tuần Du lịch năm nay sẽ có nhiều nét mới lạ, độc đáo, như nghi lễ nông nghiệp rước mừng lúa mới với 63 thuyền chở nông sản, trải nghiệm đi thuyền trên sông…

Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024 có chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" - Ảnh: VGP/Diệp Anh

Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024 nhằm giới thiệu và quảng bá rộng rãi những nét độc đáo về văn hoá, lịch sử của tỉnh Ninh Bình, tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên du lịch, đặc biệt là quảng bá về những giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Tràng An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình 2024 cho biết: Tuần Du lịch Ninh Bình là sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên và con người Cố đô, kích cầu du lịch mùa thấp điểm, đồng thời định vị thương hiệu du lịch Ninh Bình trên bản đồ trong nước và quốc tế. Vì vậy việc triển khai tổ chức sự kiện vừa phải tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử, con người vùng đất Cố đô, vừa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại biểu, nhân dân và du khách khi đến tham dự.

Để đảm bảo an toàn, an ninh và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách khi đến với Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024, Ban Tổ chức đã bố trí phương tiện đưa đón miễn phí du khách và người dân đến tham dự lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 1/6, tại bến xe Đồng Gừng, khu du lịch Tam Cốc-Bích Động.

Xác định lượng khách đến tham gia Tuần Du lịch, đặc biệt trong lễ khai mạc sẽ rất đông, các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tại tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để đảm bảo sự kiện diễn ra ấn tượng, thành công.

Lực lượng công an, chính quyền địa phương, doanh nghiệp tiếp tục rà soát các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, giảm thiểu nguy cơ tai nạn và tránh thiệt hại tài sản cho du khách nhất là tại các bãi đỗ xe.

UBND huyện Hoa Lư tiếp tục chỉ đạo các xã đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc văn hóa, văn minh du lịch, không để xảy ra tình trạng chèo kéo du khách. Sở Thông tin Truyền thông, Sở Y tế, Điện lực Ninh Bình, cùng các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để lễ khai mạc được diễn ra an toàn, thành công. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội trước, trong và sau sự kiện, đồng thời thông báo rộng rãi cho nhân dân và du khách về các phương án phân luồng để đảm bảo giao thông…

Trong thời gian diễn ra Tuần Du lịch sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc: Lễ Khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024; tổ chức phố đi bộ; trình diễn, trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh; trình diễn, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống; tour du lịch chụp ảnh mùa vàng Tam Cốc; chương trình khảo sát, giới thiệu sản phẩm du lịch Ninh Bình (famtrip, presstrip)); triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề "Mùa vàng Tam Cốc -Tràng An"; các chương trình văn hóa, văn nghệ quần chúng, múa rối nước, hát chèo, hát xẩm, các làn điệu dân ca 3 miền...

Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên Ninh Bình tổ chức hội thi chọi dê đặc sắc, tổ chức thực hiện các nghi lễ nông nghiệp truyền thống, như cúng thần nông, mừng lúa mới... được tái hiện với sự tham gia của hơn 2.000 người dân trong vùng lõi di sản.

Phần lễ được tổ chức trên sông Ngô Đồng; phần khai mạc chính thức được tổ chức tại bến xe Đồng Gừng, với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng: Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy. Chương trình được mở cửa miễn phí.

