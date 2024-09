Việt Nam lần đầu tổ chức thi sắc đẹp tôn vinh và thúc đẩy đa dạng văn hóa thế giới

Đây là sân chơi trí tuệ, nơi các thí sinh so tài về kiến thức, tài năng và sự hiểu biết về văn hóa

Cuộc thi Hoa hậu đa văn hóa thế giới (Miss multicultural world) chính thức khởi động từ ngày 26/9/2024 và kéo dài đến ngày 29/6/2025. Dự kiến sẽ 50 thí sinh từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Cuộc thi dành cho nữ công dân của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, từ 18-33 tuổi (dựa trên hộ chiếu hợp lệ tính đến thời điểm công bố cuộc thi); chưa từng kết hôn. Hiện nay, Ban tổ chức đã nhận được thông tin đăng kí của các thí sinh từ Mỹ, Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Anh, Thụy Điển, Philippines, Singapore, Nigeria, Trung Quốc, UAE, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Canada, Mexico, Venezuela…

Dự kiến, từ ngày 22-29/6/2025, thí sinh xuất sắc đại diện cho các nước chính thức bước vào cuộc thi với nhiều hoạt động tại Việt Nam. Theo kế hoạch, các thí sinh sẽ tham quan, tìm hiểu ở nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, hoạt động thiện nguyện tại Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình.

Trong đó, đêm thi trình diễn trang phục áo tắm và tài năng sẽ diễn ra ở tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh, thí sinh được trải nghiệm chiêm ngưỡng Vịnh Hạ Long từ trên cao.

Đêm chung kết diễn ra ngày 29/6/2025 tại Hà Nội với các phần thi trang phục áo dài Việt Nam, trang phục dân tộc các nước, trang phục dạ hội và ứng xử.

Đây là lần đầu tiên nước ta sở hữu bản quyền của một cuộc thi hoa hậu quốc tế do người Việt Nam khởi xướng. Cuộc thi do Công ty TNHH Truyền thông Phan Oanh Media của Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế Phan Kim Oanh tổ chức.

Theo Ban tổ chức, đây không chỉ là cuộc thi sắc đẹp mà còn là sân chơi trí tuệ, nơi các thí sinh so tài về kiến thức, tài năng và sự hiểu biết về văn hóa. Tân Hoa hậu sẽ là người tôn vinh và thúc đẩy đa dạng văn hóa, nâng cao nhận thức và sự hiểu biết giữa các quốc gia trên thế giới.

Ban tổ chức mong muốn tạo ra một sân chơi để các thí sinh giới thiệu văn hóa của đất nước mình, học hỏi tinh hoa của các nền văn hóa khác. Họ sẽ trở thành những đại sứ văn hóa, giúp xây dựng cầu nối giữa các quốc gia, góp phần thúc đẩy hòa bình, sự hiểu biết, hợp tác quốc tế thông qua tôn vinh các giá trị văn hóa độc đáo.

Ngoài ra, cuộc thi cũng là cơ hội để quảng bá vẻ đẹp văn hóa truyền thống và cảnh quan thiên nhiên của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch, điểm đến hấp dẫn. Cuộc thi sẽ kết hợp với các hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về những vấn đề xã hội quan trọng như bảo tồn văn hóa truyền thống và quyền phụ nữ.

Ban tổ chức sẽ trao giải cho 1 Hoa hậu, 2 Á hậu cùng các giải phụ: Người đẹp tri thức (Best Intellectual); Người đẹp hình thể (Best Body); Người đẹp tài năng (Best Talent); Người đẹp trình diễn (Best Catwalk); Người đẹp có gương mặt khả ái (Best Face); Người đẹp trình diễn áo dài Việt Nam đẹp nhất (Best performance of Vietnamese Ao Dai) và Người đẹp có trang phục dân tộc đẹp nhất (Best beautiful national costumes).