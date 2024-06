Bắc Kạn: Tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân

BBK - Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra thông báo tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn tỉnh từ ngày 25 - 30/6/2024.

Công an tỉnh Bắc Kạn sẽ thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trụ sở Công an các huyện từ ngày 01/7/2024.

Trong thời gian từ ngày 25 - 30/6, Công an tỉnh không thực hiện thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trụ sở Công an các huyện. Từ ngày 01/7, lực lượng Công an toàn tỉnh bắt đầu thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước tại các địa điểm trên.

Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, việc tạm ngưng nhận hồ sơ trên là để thực hiện Luật Căn cước và chỉ đạo của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) về việc triển khai thẻ căn cước chính thức từ ngày 01/7/2024./.