Bàn giao nhà ở cho hộ bị thiệt hại bởi thiên tai tại huyện Chợ Mới

BBK - Ngày 27/9, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức khánh thành và bàn giao nhà cho gia đình ông Đặng Ý Nhàn, thôn Nà Quang, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới. Đây là hộ khó khăn, có nhà ở bị thiệt hại do thiên tai.

Căn nhà đầu tiên tại huyện Chợ Mới hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm không để người dân rơi vào cảnh “màn trời, chiếu đất”, Văn phòng Bộ Công an đã phối hợp Công an tỉnh Bắc Kạn và cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, xây dựng nhà hỗ trợ người dân trong thời gian nhanh nhất. Sau 5 ngày thi công (20-25/9) căn nhà lắp ghép do Bộ Công an tài trợ đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng. Hộ ông Đặng Ý Nhàn, thôn Nà Quang là một trong 06 hộ bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3.

Đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh và lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới trao quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho gia đình ông Nhàn.

Tại huyện Chợ Mới hiện còn 04 căn nhà đang được triển khai xây dựng theo chỉ đạo của Bộ Công an. Phấn đấu hoàn thành căn nào bàn giao ngay căn nhà đó cho người dân để bà con sớm ổn định cuộc sống./.