Báo Công an nhân dân ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai tại Bắc Kạn

BBK - Đoàn công tác của Báo Công an nhân dân do Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Tổng biên tập làm trưởng đoàn vừa phối hợp với Công an tỉnh Bắc Kạn, Công an huyện Chợ Mới, huyện Ba Bể đến thăm, động viên và trao quà ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng thiên tai.