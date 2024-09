Các tổ chức quốc tế hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 3

Sáng 9/9, Văn phòng Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Đối tác GNRRTT) đã tổ chức cuộc họp chia sẻ thông tin tình hình thiên tai khẩn cấp về cơn bão số 3 và xây dựng kế hoạch đánh giá nhanh thiệt hại do bão.

Tại cuộc họp, Đại diện Liên hợp quốc khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để đánh giá tình hình, huy động nguồn lực, cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho các tỉnh và người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Bão số 3 gây thiệt hại nặng nề

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ: Bão số 3 là cơn bão lịch sử ghi dấu nhiều kỷ lục nhất từ trước đến nay so với những cơn bão khác đã đổ bộ vào miền bắc Việt Nam. Đây cũng là cơn bão có tốc độ tăng tốc nhanh nhất và kéo dài nhất trong lịch sử 30 năm qua.

“Cơn bão số 3 Yagi đã gây ra những ảnh hưởng nặng nề tại Việt Nam. Thông tin về một số thiệt hại ban đầu, có 26 người thiệt mạng, khoảng 250 người bị thương. Bên cạnh đó, hạ tầng đường điện, viễn thông chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều cột điện hạ thế bị gãy đổ”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ.

Nhận định về nông nghiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Rất may mắn với vùng Đồng bằng sông Hồng là bão không gây mưa quá lớn, nên thiệt hại về lúa không quá nhiều. Cụ thể, gần 98.000ha lúa, hơn 11.700ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại. Nhưng thiệt hại lớn nhất về cây ăn trái, cơ bản là thiệt hại hết với khoảng 7.000ha bị hư hỏng.

Tuy nhiên, điều khiến lãnh đạo ngành nông nghiệp lo ngại nhất chính là hoàn lưu của bão số 3 bắt đầu gây mưa ở các tỉnh miền núi phía bắc, gây ra sạt lở, lũ lụt, chia cắt.

Điều đáng lo ngại nhất chính là hoàn lưu của bão số 3 bắt đầu gây mưa ở các tỉnh miền núi phía bắc, gây ra sạt lở, lũ lụt, chia cắt. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp

“Bắt đầu từ chiều hôm qua (8/9) đã bắt đầu có mưa lớn, trong vòng 24 giờ đã có nơi lên tới 700 mm, lượng mưa trong một ngày ở một số nơi đã gấp đôi trung bình tổng lượng mưa trong tháng 9. Trong đó, ở Thái Nguyên, mực nước ở sông Cầu đang cao mức báo động 3, vượt mức kỷ lục trước đó vào năm 2001. Ngay sau đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có đoàn công tác nhằm ứng phó với các tác động của lũ lụt nhằm giảm thiểu nhất những rủi ro gây ra” ông Hiệp chia sẻ.

Theo Thứ trưởng Hiệp, trước những thiệt hại gây ra do bão số 3, cần nhanh chóng cứu trợ một cách hiệu quả để kịp thời hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, giúp công tác cứu trợ không bị trùng lặp, tránh lãng phí. Đẩy nhanh các biện pháp khắc phục hậu quả sau bão để học sinh nhanh chóng được đến trường, người dân ổn định cuộc sống, khôi phục lại sản xuất. Đồng thời cần bảo đảm cung cấp các nhu cầu cấp thiết cho người dân bị ảnh hưởng trong đó chú trọng vào các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai, trẻ em, gia đình nghèo, neo đơn và người khuyết tật...

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ về bão số 3 và những thiệt hại nặng nề do bão gây ra.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng các nguồn cứu trợ khẩn cấp như hàng hóa, tiền mặt, sẽ vô cùng hữu ích trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, các nguồn hỗ trợ để khắc phục hậu quả sau đó như sửa chữa nhà cửa, đảm bảo sinh kế và an toàn xã hội còn gia tăng hữu ích hơn nữa.

"Tôi tin rằng với sự tham gia đầy đủ và nhiệt tình của các thành viên Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai ngày hôm nay, chúng ta sẽ có buổi làm việc hiệu quả để cùng nhau trao đổi, chia sẻ và triển khai các hoạt động tiếp theo nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai ổn định cuộc sống", Thứ trưởng Hiệp nhấn mạnh.

Chung tay cùng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 3

Phát biểu tại sự kiện, bà Pauline Fatima Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam, đồng Chủ tịch Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai bày tỏ mối quan tâm sâu sắc của mình đối với người dân Việt Nam đang phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng của Bão Yagi.

Toàn cảnh cuộc họp chia sẻ thông tin tình hình thiên tai khẩn cấp về cơn bão số 3 và xây dựng kế hoạch đánh giá nhanh thiệt hại do bão.

"Ngay tại Hà Nội, chúng ta đã chứng kiến sức mạnh to lớn của cơn bão như gió mạnh, mưa lớn và thiệt hại nặng nề. Tôi chỉ có thể hình dung tình hình ở các tỉnh ven biển, nơi gió mạnh đã và đang gây ra thiệt hại hết sức to lớn, và ở các vùng núi phía bắc, nơi mưa to, lũ lụt và nguy cơ sạt lở đất đang tiếp tục đe dọa các cộng đồng địa phương, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số", bà Tamesis nói.

Bà cho biết, Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và các cộng đồng bị ảnh hưởng trong thời điểm đầy thách thức này. Liên hợp quốc cam kết sẽ phối hợp với các đối tác của mình để cung cấp hỗ trợ cho các địa phương đang có nhu cầu cấp thiết nhất. Trọng tâm vẫn là hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật, bảo đảm họ nhận được sự bảo vệ và hỗ trợ cần thiết.

Nhân đây, tôi muốn bảo đảm với Chính phủ và người dân Việt Nam rằng Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tất cả các đối tác để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai trong tương lai", Bà Pauline Fatima Tamesis.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đánh giá tình hình, huy động nguồn lực và cung cấp các hỗ trợ thiết yếu cho các tỉnh và người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Nhân đây, tôi muốn bảo đảm với Chính phủ và người dân Việt Nam rằng Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tất cả các đối tác để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai trong tương lai", bà Pauline Fatima Tamesis nói.

Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam khẳng định, nhóm đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai sẽ có những nỗ lực nhằm giảm rủi ro đang tiềm tàng nguy cơ xảy ra sau bão Yagi.

Chia sẻ với Việt Nam về những tổn thương, thiệt hại do bão số 3 gây ra, bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam khẳng định, nhóm đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai sẽ có những nỗ lực nhằm giảm rủi ro đang tiềm tàng nguy cơ xảy ra sau bão Yagi.

Đồng thời, UNDP sẵn sàng cung cấp các giải pháp hỗ trợ về kỹ thuật, phân tích về những rủi ro. "Ngoài những hỗ trợ nhà ở, chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ các hạng mục về nhu yếu phẩm, đồ ăn cho những người dân yếu thế, hộ nghèo, cận nghèo", bà Ramla Khalidi nói.

Chúng tôi hoàn toàn có thể huy động nguồn lực trong UNDP cũng như các tổ chức khác trong Liên hợp quốc để tạo ra nguồn hỗ trợ về quỹ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, bà Ramla Khalidi lưu ý thêm rằng, đánh giá nhanh thiệt hại, tổn thất đóng vai trò quan trọng trong xác định những ảnh hưởng bước đầu, tuy nhiên đánh giá nhanh còn tồn tại một vài hạn chế, cần đẩy mạnh kết hợp với các báo cáo ở địa phương nhằm nêu rõ tình hình thực tế./.