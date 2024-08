Cấm phương tiện vào một đoạn Phố đi bộ Sông Cầu để tổ chức Chương trình biểu diễn di sản văn hóa phi vật thể

Theo đó, để thực hiện công tác tổ chức các hoạt động Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XV - Bắc Kạn năm 2024, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho Chương trình biểu diễn di sản văn hóa phi vật thể nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tỉnh Bắc Kạn, diễn ra tối nay (27/8) tại sân khấu Phố đi bộ Sông Cầu, theo đề nghị của Công an thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn thông báo cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông đi vào tuyến đường Thanh niên: Từ vị trí cổng phố đi bộ, cạnh cửa hàng Thế giới di động, đầu cầu cứng (tổ 01, phường Sông Cầu) đến số nhà 111 đường Thanh niên (tổ 2, phường Sông Cầu). Thời gian thực hiện cấm đường từ 18 giờ 30 phút đến 23 giờ 00 phút ngày 27/8/2024.

20h00 tối nay (27/8), Chương trình Biểu diễn di sản văn hóa phi vật thể nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tỉnh Bắc Kạn khai mạc. Báo Bắc Kạn sẽ đưa tin trực tiếp trên Báo Bắc Kạn điện tử (https://baobackan.vn) và livestream sự kiện này trên fanpage Báo Bắc Kạn, mời quý độc giả quan tâm, đón xem./.