Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo nhận tiền, quà từ nước ngoài

Chị T. đã may mắn không bị mất số tiền 26 triệu đồng nhờ nhận được sự tuyên truyền kịp thời của lực lượng Công an và nhân viên giao dịch ngân hàng LP Bank.

Ngày 20/8/2024, chị T. nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là nhân viên hải quan, yêu cầu chị chuyển 26 triệu vào số tài khoản 101001539971 - Ngân hàng Đại Chúng TNHH KASIKORNBANK (KBank) chủ tài khoản mang tên Phạm Thị Mỹ Linh. Cùng ngày, chị T. đến Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam, chi nhánh Bắc Kạn (LP Bank), ý định rút tiền tiết kiệm gửi tại ngân hàng để chuyển khoản 26 triệu đồng theo yêu cầu của các đối tượng. Rất may, được các nhân viên giao dịch của Ngân hàng và cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Kạn kịp thời tuyên truyền và hỗ trợ, chị đã may mắn không bị mất số tiền trên.

Trong tháng 8/2024, lực lượng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận 03 trường hợp khách hàng đến ngân hàng giao dịch chuyển khoản cho các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Hai trong 3 vụ việc là chiêu trò làm quen, gửi quà từ nước ngoài yêu cầu nạn nhân chuyển phí hải quan. Lực lượng An ninh kinh tế phối hợp với Ngân hàng đã kịp thời ngăn chặn thành công 03 vụ việc, giúp khách hàng nhận ra thủ đoạn của kẻ xấu và không chuyển tiền cho các đối tượng.

Về thủ đoạn, trước tiên đối tượng lừa đảo sẽ kết bạn Zalo, Facebook, sau đó lợi dụng sự cả tin của người dân để nhờ họ làm trung gian nhận tiền, quà hoặc tài sản với giá trị lớn. Nếu nạn nhân chấp nhận, đối tượng sẽ yêu cầu ứng tiền chi phí vận chuyển, thuế hải quan hoặc nâng cấp tài khoản ngân hàng. Khi nạn nhân "sập bẫy" và chuyển khoản, đối tượng lừa đảo sẽ khóa tài khoản mạng xã hội, nhanh chóng chuyển số tiền nhận được qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau rồi chiếm đoạt. Điều đáng nói đối tượng gửi quà hoặc nhờ chuyển tiền và người nhận chưa từng gặp mặt trực tiếp và chỉ liên hệ qua mạng xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi được người lạ tặng quà hoặc đề nghị chuyển tiền phí hải quan để nhận quà. Khi sử dụng tài khoản ngân hàng, nhất là các ngân hàng có giao dịch chuyển tiền quốc tế thì cần tìm hiểu rõ người gửi, mục đích gửi và nguồn gốc tiền, tài sản. Đồng thời bảo mật dữ liệu tài khoản nhằm tránh bị lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì.

Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phải kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết./.