Xử phạt 4 trường hợp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình mưa lũ

Trường hợp L.N.H bị triệu tập vì đưa thông tin không đúng về lũ lụt ở đê xã Trí Yên - Ảnh: VGP/NN

Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật về mưa lũ, vỡ đê... trên địa bàn tỉnh Bắc Giang khiến người dân hoang mang, lo lắng. Trước những thông tin thất thiệt, làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến công tác phòng chống lụt bão và cuộc sống bình thường của người dân, Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương vào cuộc, xác minh làm rõ danh tính, hành vi của các chủ tài khoản đã tung tin đồn, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với 4 trường hợp.

Công an huyện Yên Dũng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân "T.G.H" đăng tải một bài viết có nội dung "Liên Chung tân yên vỡ đê rồi khổ quá cơ". Cùng ngày, V.T.T sử dụng tài khoản cá nhân 'T.V" đăng tải 1 bài viết có nội dung "Vỡ đê Lục Nam. Cầu mong mn bình an!". Cả 2 bài viết đều là thông tin bịa đặt, không đúng sự thật về việc vỡ đê ở tỉnh Bắc Giang gây hoang mang cho người dân. Công an huyện Yên Dũng đã thiết lập hồ sơ vi phạm, ra quyết định xử phạt 2 trường hợp, mỗi trường hợp là 5 triệu đồng

Công an huyện Yên Dũng làm việc với trường hợp V.T.T đưa tin sai sự thật vỡ đê ở Lục Nam - Ảnh: VGP/NN

Tại địa bàn huyện Tân Yên, Công an huyện Tân Yên phát hiện tài khoản Facebook "M.G" đăng bài viết có nội dung sai sự thật về vỡ đê tại địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an huyện đã tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản Facebook "M.G" là P.T.M ở thị trấn Cao Thượng (Tân Yên). Công an huyện Tân Yên đã thiết lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt P.T.M 5 triệu đồng, đồng thời tống đạt quyết định xử phạt và đôn đốc thực hiện.

Tại TP. Bắc Giang, Công an TP. Bắc Giang phát hiện tài khoản facebook "L.N.H" đăng bài viết nội dung sai sự thật "Đê Lục Nam đã vỡ hu hu" kèm theo 1 video có hình ảnh đê bị vỡ do nước lũ. Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an thành phố Bắc Giang đã tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản Facebook "L.N.H" là N.T.L ở thôn Núm, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Công an TP. Bắc Giang đã thiết lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt N.T.L 7,5 triệu đồng, đồng thời tống đạt quyết định xử phạt và đôn đốc thực hiện.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội; theo dõi thông tin chính thức tại các website, báo chí chính thống của các cơ quan, tổ chức Nhà nước; không chia sẻ những thông tin trên mạng khi chưa được kiểm chứng chính xác.