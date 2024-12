Cô bé Bắc Kạn đoạt giải Đại sứ Văn học đọc toàn quốc năm 2024

Sách là người bạn đồng hành cùng Sương My từ khi còn nhỏ.



Bài dự thi chứa chan tình yêu thương

Tại Lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc tỉnh Bắc Kạn, chúng tôi gặp Hà Sương My, cô bé tròn xinh, khoẻ khoắn và đôi mắt long lanh. Sương My sinh năm 2015, ở thôn Bản Súng, thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, hiện nay em đang là học sinh Trường Tiểu học Vân Tùng. Trong lần gặp đầu tiên, cô bé nhỏ Sương My bẽn lẽn khi chào nhưng chỉ một lát sau, em chững chạc và say sưa kể về bài dự thi lần này.

Sương My đạt giải Nhất Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc cấp tỉnh năm 2024.

Từ khi còn nhỏ, Sương My đã được nghe mẹ kể rất nhiều truyện cổ tích. Khi bắt đầu biết chữ, mẹ thường mở sách và giúp em nhận biết các chữ cái. Mẹ còn cẩn thận, kiên nhẫn giải nghĩa các từ ngữ để em hiểu hơn. Nhờ đó, Sương My hào hứng và dần hình thành thói quen đọc sách đến bây giờ. Cũng như nhiều bạn nhỏ, My rất thích đọc truyện tranh và vẽ các nhân vật trong truyện theo ý tưởng của mình.

Sương My nhỏ nhẹ: Câu chuyện Cô bé bán diêm em đã đọc nhiều lần và rất thích. Nhưng câu chuyện kết thúc em cảm thấy buồn và tiếc cho Cô bé bán diêm. Tham dự kỳ thi Đại sứ Văn hoá đọc 2024, em đã chọn viết tiếp câu chuyện và thay đổi phần kết. Lúc bắt tay vào làm em cũng thấy khó lắm, sau khi nghĩ ra một cái kết phù hợp, em còn phải viết đi viết lại nhiều lần để lời văn thật hay, người đọc sẽ hiểu rõ hơn. May mắn là em được mẹ và cô giáo góp ý, giúp đỡ rất nhiều trong quá trình làm bài.

Bài dự thi ấn tượng của Sương My.

Bài dự thi của Sương My đã được em hình thành ý tưởng ngay từ khi nhà trường phát động cuộc thi. Nhưng sau khi được nghỉ hè, cô bạn nhỏ mới tập trung thời gian để viết và trang trí cầu kỳ. Theo kết thúc mới mà Sương My đã viết, cô bé bán diêm không dừng lại cuộc đời ở đêm giáng sinh lạnh lẽo. Cô bé được hai vợ chồng tốt bụng nhận nuôi, cô bé có gia đình, được ăn no, mặc ấm và được đến trường. Sau nhiều năm miệt mài nỗ lực, cô bé đã trưởng thành và giúp cho nhiều em bé mồ côi có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Không chỉ có cốt truyện đặc sắc, bài dự thi còn được Sương My vẽ tranh minh hoạ đẹp mắt và sáng tạo. Theo Sương My, em đã dành trọn 2 tuần nghỉ hè để hoàn thành.

Những cố gắng của cô bạn nhỏ đã được ghi nhận khi Sương My xuất sắc giành giải Nhất cấp tỉnh trong Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2024; giành giải Khuyến khích cấp quốc gia.

Câu chuyện của Sương My

Khi được hỏi lý do viết kết thúc mới cho câu chuyện Cô bé bán diêm, Sương My chia sẻ: Thông qua câu chuyện em muốn truyền tải tới mọi người thông điệp: “Quá khứ là điều chúng ta không thể thay đổi nhưng hiện tại chúng ta luôn cố gắng nhất định tương lai sẽ thay đổi”. Cũng như Cô bé bán diêm đã thay đổi cuộc sống của mình nhờ sự nỗ lực và cố gắng của bản thân. Em tin hiện tại em cố gắng, nỗ lực trong tương lai sẽ đạt được ước mơ trở thành một người chiến sĩ công an như bố của em.

Thật khó có thể hình dung một cô bé tiểu học lại có thể chững chạc đến vậy cho đến khi chúng tôi biết về hoàn cảnh đặc biệt của em. Sương My có bố là chiến sĩ công an, từ nhỏ em đã rất yêu thương và tự hào về bố. Tháng 3 vừa qua, bố em không may qua đời vì đột quỵ. Đối diện với nỗi đau quá lớn, Sương My luôn mơ ước bố có thể sống với mẹ con em lâu hơn. Khi hiểu rằng, có những ước mong mãi mãi không thể thành hiện thực, Sương My đã vững vàng và trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Thông qua cái kết của câu chuyện Cô bé bán diêm, có thể thấy khát khao, mong muốn của Sương My về bố, đồng thời cũng thể hiện sự quyết tâm và tinh thần nỗ lực của em trong tương lai phía trước.

Sương My luôn nỗ lực trong hành trình phía trước.

Hiện nay, Sương My vẫn đang miệt mài, chăm chỉ học tập, nhiều năm liền em là học sinh xuất sắc, là gương mặt quen thuộc và tiêu biểu với nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sáng tạo, vẽ tranh, Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc cấp tỉnh.

Cô giáo Đinh Thị Quyến, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Vân Tùng cho biết: Em Hà Sương My, ngay từ lớp 1 đã có đam mê đọc sách, truyện. Sau mỗi cuốn sách, truyện đọc xong em thường tự kể lại qua những bức tranh sinh động, rất hay và ý nghĩa. Sương My luôn nỗ lực trong học tập, đồng thời còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của trường, lớp.

Nhắc về thói quen đọc sách của con gái, chị Thu Hương bày tỏ: "My đã lập cho mình một thời gian biểu, sắp xếp thời gian học bài, giúp đỡ mẹ việc nhà và dành thời gian cho việc đọc sách một cách hợp lý. Việc duy trì thói quen đọc sách đã giúp bé hoạt ngôn, hòa đồng cùng các bạn. Con thể hiện suy nghĩ, cảm xúc phong phú, chia sẻ với mẹ và sống tình cảm, nhân ái hơn. Có đôi khi con biết vận dụng những kiến thức tìm hiểu được trong sách vào cuộc sống. Việc đọc sách cũng rèn cho con tính tự lập, chủ động trong học tập, giải quyết một số vấn đề trong khả năng của mình. Trong thời gian tới tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng con tìm đọc những cuốn sách hay, bổ ích và phù hợp với lứa tuổi".