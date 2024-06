Giọt máu hồng - Trao sự sống

Với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", phong trào hiến máu nhân đạo tại Bắc Kạn thời gian qua đã giúp nhiều bệnh nhân được cứu sống, thắp lên niềm tin, sự sẻ chia tràn đầy yêu thương cho người bệnh.

Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nêu những thuận lợi và kết quả đạt được trong công tác vận động hiến máu tình nguyện thời gian qua.

Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng được đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân hưởng ứng tham gia, trở thành việc làm thường xuyên, góp phần thiết thực vào chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng.

Đông đảo cán bộ, CNVC, người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái “thương người như thể thương thân” của Nhân dân ta. Qua các cuộc tuyên truyền, vận động, phong trào hiến máu tình nguyện đã có nhiều nhân tố điển hình làm lan tỏa những tấm lòng nhân ái vì cộng đồng, đáng được trân trọng.

Anh Phạm Văn Tiến, cán bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Kạn chia sẻ: “Nhận thức được sự quý báu của mỗi giọt máu hồng với mạng sống con người, mỗi khi cơ quan phát động hiến máu tình nguyện tôi đều tham gia, nhất là khi có vận động hiến máu khẩn cấp. Tính đến nay, tôi đã 21 lần hiến máu. Lúc đầu tôi cũng lo hiến máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng khi hiến xong thấy sức khỏe tốt, từ đó mỗi lần có đợt hiến máu tôi không còn ngần ngại gì nữa”.



Trung tá Lê Thị Bích Ngọc, Đội Tham mưu, Tổng hợp, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: Là một chiến sĩ Công an Nhân dân, thấm nhuần tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi luôn sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ nhân đạo. Riêng việc hiến máu cứu người, tôi đã tham gia hiến máu 15 lần theo kế hoạch đơn vị triển khai và những đợt hiến máu khẩn cấp do Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Kạn vận động”.

Em Triệu Thị Huệ, học sinh Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh Bắc Kạn (bên trái) tham gia hiến máu lần đầu ngay khi đủ tuổi theo quy định.

Em Triệu Thị Huệ, học sinh trường PTDT Nội trú THPT tỉnh Bắc Kạn hào hứng: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia hiến máu. Mặc dù hơi hồi hộp, nhưng em vẫn rất hào hứng và vui khi được hiến máu, một việc làm có ích cho cộng đồng, xã hội”.

Những giọt máu của mỗi tình nguyện viên hiến tặng thể hiện tấm lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng, thúc đẩy tinh thần nhân đạo lan tỏa rộng rãi. Hằng năm, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức nhiều đợt hiến máu, thu hút hàng nghìn lượt người đăng ký tham gia.

Đánh giá về những thuận lợi, khó khăn, ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn cho biết: "Phong trào hiến máu tình nguyện nói riêng, các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo nói chung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn liên tục được phát triển, đối tượng tham gia hiến máu, những đơn vị, nhà hảo tâm làm từ thiện ngày càng mở rộng Riêng công tác hiến máu từ thiện, tính từ năm 2010 đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã có gần 54.000 lượt người đăng ký tham gia hiến máu, với hơn 200 đợt; qua đó cơ quan chuyên môn đã tiếp nhận trên 33.700 đơn vị máu, tổng trị giá trên 11 tỷ đồng.

Khó khăn hiện nay của tỉnh Bắc Kạn là chưa có trung tâm hiến máu, chủ yếu là cung cấp máu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn theo nhu cầu thực tế từng tháng hoặc từng năm. Vì thế, người hiến máu thì rất đông nhưng cũng chỉ hạn chế theo thống nhất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn vì phải đảm bảo về quy trình, tủ và các thiết bị cần thiết mới có thể tiếp nhận lưu trữ nguồn máu...".

Đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội viên các cơ quan, đơn vị và người dân huyện Ngân Sơn đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngày Thế giới tôn vinh những người hiến máu nhân đạo (14/6) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiến máu thường xuyên để có lượng máu an toàn cứu người. Thể hiện tình yêu thương, tấm lòng nhân ái, giá trị nhân văn sâu sắc./.