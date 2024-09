Công an Bắc Kạn tiếp sức cho vùng khó xây dựng nông thôn mới

BBK - Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phối hợp với Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao các công trình nông thôn mới do Công an tỉnh giúp đỡ; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; tặng quà, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình đường nội đồng thôn Nà Muồng, xã Giáo Hiệu.

Tham dự chương trình có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa; Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Kạn Hồ Thị Kim Ngân; Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn; PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Đại tá Hà Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I;

Cùng dự có lãnh đạo Ban Dân vận, Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế, lãnh đạo huyện Pác Nặm.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao biểu trưng bàn giao công trình cho Trường Mầm non Giáo Hiệu.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ Công an, UBND tỉnh Bắc Kạn phát động, từ năm 2019, Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận hỗ trợ xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm xây dựng nông thôn mới. Hàng trăm công trình, phần việc hỗ trợ xã Giáo Hiệu trong xây dựng nông thôn mới đã được thực hiện mang dấu ấn của lực lượng Công an nhân dân.

Sau 4 năm hỗ trợ xã Giáo Hiệu, Công an tỉnh Bắc Kạn đã huy động được trên 3,4 tỷ đồng thực hiện các công trình, phần việc thiết thực. Đến nay xã đã hoàn thành 8/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, trong đó tiêu chí về an ninh trật tự luôn được đảm bảo, giữ vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trao quà tặng các hộ gia đình khó khăn.

Tại buổi lễ công trình đường nội đồng Nà Muồng, Nà Mỵ có tổng chiều dài 370m, rộng từ 2 - 2,5m đã được bàn giao đưa vào sử dụng. Giám đốc Công an tỉnh đã trao 10 suất quà tặng các gia đình chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Và cùng sơ kết, rút kinh nghiệm quá trình tổ chức thực hiện, từ đó đề ra biện pháp và lộ trình thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Chỉ tính riêng trong năm 2024, Công an tỉnh, các đơn vị, địa phương, tổ chức đoàn thể đã tặng 102 suất quà, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc và lao động tình nguyện phát dọn, khơi thông, làm sạch hệ thống kênh mương nội đồng… 14 hạng mục công trình đã hoàn thành trong đó có: 9 công trình xây dựng đường giao thông nông liên thôn, đường nội đồng có tổng chiều dài 1.535m, rộng từ 2 - 3m được bê tông hoá. 04 sân khấu nhà họp thôn, 24 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật được xây dựng mới... với tổng mức đầu tư 1,37 tỷ đồng.

Ngoài việc tuyên truyền vận động phát huy sức mạnh tập thể cán bộ, chiến sĩ tích cực thực hiện, thì Công an tỉnh còn là đơn vị kết nối các nhà hảo tâm, huy động sức mạnh xã hội hoá trong xây dựng nông thôn mới.

Nhà hảo tâm trao quà cho Trạm Y tế xã Giáo hiệu.

Đánh giá cao những hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình biểu dương, khen ngợi toàn lực lượng. Đồng thời nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Vì vậy, đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quan tâm, theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ xã Giáo Hiệu từng bước đạt được các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Cấp uỷ, chính quyền địa phương, đặc biệt là xã Giáo Hiệu khai thác, sử dụng phát huy tối đa hiệu quả của các hạng mục công trình trong việc nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tuyên truyền Nhân dân bảo quản, giữ gìn, phát huy giá trị sử dụng bền vững của công trình.

Tại buổi lễ UBND huyện Pác Nặm đã tặng Giấy khen cho 07 tập thể, 08 cá nhân thuộc Công an tỉnh thực hiện tốt phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới".

Nằm trong chuỗi chương trình các y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phòng khám H Plus đã tổ chức khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho trên 150 người dân, tặng 20 chăn ấm, thuốc và tiền mặt cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dược phẩm Hoa Linh tặng Trạm Y tế xã Giáo Hiệu 01 Tủ thuốc Y tế Bảo Thanh. Bà con đã được tư vấn sức khoẻ, cách phòng tránh những bệnh thông thường do tác động của thời tiết, môi trường và lối sống. Những bệnh mãn tính hay mắc phải ở người lớn tuổi và cách chăm sóc được các bác sĩ căn dặn và hướng dẫn tận tình. Tổng số quà tặng trị giá 55 triệu đồng.

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đã trao tặng các em học sinh 100 chăn hè, 1 tủ sách thiếu nhi với 522 cuốn sách, 700 cuốn vở viết với tổng trị giá 60 triệu đồng. Sẻ chia những khó khăn về cơ sở vật chất, nhằm động viên, khuyến khích các em nhỏ trong năm học mới, Công an tỉnh đã tặng 10 chiếc giường tầng, 08 tủ cá nhân. Đồng thời bàn giao và đưa vào sử dụng công trình giếng nước sạch phục vụ sinh hoạt và công trình lát 360m2 gạch chống trơn sân chơi của Trường Mầm non Giáo Hiệu, tổng trị giá hơn 190 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ huyện Pác Nặm trao học bổng cho gia đình ông Hoàng Văn Dinh.

Hội Chữ thập đỏ huyện Pác Nặm và các nhà hảo tâm cũng đã trao 01 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho gia đình ông Hoàng Văn Dinh là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn xã Giáo Hiệu, hiện có 04 người con đang trong độ tuổi đi học../.