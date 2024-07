Cuộc thi “Người đẹp Việt Bắc” sẽ diễn ra từ ngày 15/7 đến 14/9

Đồng chủ trì có các ông: Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV tại Bắc Kạn năm 2024.

Cuộc thi “Người đẹp Việt Bắc” lần thứ I – Bắc Kạn năm 2024 nằm trong khuôn khổ Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV tại Bắc Kạn, cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 15/7 đến 14/9/2024 và được chia làm 3 vòng sơ khảo, chung khảo, chung kết và trao giải.

Theo đó, nữ công dân thuộc 6 tỉnh khu vực Việt Bắc (bao gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên) có độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi (theo thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời gian sử dụng), đang sinh sống, học tập, công tác, lao động trên địa bàn khu vực Việt Bắc; nữ công dân quê quán tại 6 tỉnh thuộc Việt Bắc đang sinh sống, học tập, công tác, lao động tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đáp ứng được các điều kiện theo quy định của Ban tổ chức cuộc thi (Tốt nghiệp THPT trở lên, cao 1m60 trở lên, chưa qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa lập gia đình, chưa sinh con…) gửi hồ sơ đăng kí về Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Kạn (tổ 7, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn). Thời hạn nhận hồ sơ vòng loại sơ khảo: Từ 15/7 đến 10/8/2024.

Từ ngày 11 - 13/8/2024, sơ loại trực tiếp các hồ sơ đã đăng kí. Ngày 14/8/2024, gửi kết quả hồ sơ đối với các thí sinh đã qua vòng sơ loại về cho các thí sinh và thông báo lịch cho buổi sơ khảo và kiểm tra trực tiếp. Ngày 17/8/2024 tổ chức sơ khảo và kiểm tra trực tiếp.

Kết thúc vòng sơ khảo, Ban Tổ chức dự kiến sẽ tuyển chọn 60 thí sinh trong đó có 35 thí sinh được lựa chọn từ chung khảo tại Bắc Kạn và 25 thí sinh 5 tỉnh Việt Bắc (bao gồm: Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên) vào vòng chung khảo, trong đó mỗi tỉnh lựa chọn tối thiểu 5 thí sinh. Kết quả sẽ được công bố trên trang web chính thức của chương trình và các kênh truyền thông của 6 tỉnh.

Vòng chung khảo diễn ra từ ngày 21 đến hết ngày 24/8/2024 tại Hội trường Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn. Thí sinh tham gia 3 phần thi (gồm trang phục truyền thống, trang phục các dân tộc; trang phục áo tắm; trang phục dạ hội). Tại vòng này, Ban Giám khảo sẽ tuyển chọn 30 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vào vòng chung kết.

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 7 - 14/9/2024 với chuỗi các hoạt động tập trung, huấn luyện cao độ, các hoạt động đồng hành cùng nhà tài trợ do Ban Tổ chức xây dựng lịch trình, chương trình hoạt động. Đêm chung kết Cuộc thi “Người đẹp Việt Bắc” lần thứ I - Bắc Kạn năm 2024 dự kiến diễn ra vào 20h00 ngày 14/9/2024 tại Sân khấu ngoài trời Khu di tích quốc gia đặc biệt - Danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể (thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể) hoặc tại thành phố Bắc Kạn và được truyền hình trực tiếp trên sóng TBK của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Kạn và tiếp sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình 6 tỉnh Việt Bắc.

Thí sinh đoạt giải nhất sẽ nhận phần thưởng là 100 triệu đồng tiền mặt cùng với vương miện trị giá 50 triệu đồng; ngoài ra Ban Tổ chức còn trao nhiều giải phụ khác. Với chủ đề “Ngọc xanh Việt Bắc” cuộc thi nhằm tôn vinh giá trị và vẻ đẹp của người con gái các tỉnh vùng chiến khu Việt Bắc, tìm kiếm những nhân tố xuất sắc đại diện cho nét đẹp của người con gái Việt Bắc.

Thông qua các hoạt động của cuộc thi, giúp thế hệ trẻ có thêm hiểu biết và tự hào về những giá trị văn hóa, từ đó cùng chung tay bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc của 6 tỉnh Việt Bắc - coi văn hóa dân tộc là cốt lõi trong đời sống tinh thần, góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế - xã hội của mỗi địa phương ngày càng phát triển.

Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn.

Để cuộc thi được quảng bá rộng rãi, thu hút được đông đảo các thí sinh tham dự, ông Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cần sớm quảng bá trên các nền tảng và tổ chức họp báo công bố về cuộc thi; có hình thức vận động thí sinh tham dự bài bản, mở rộng đối tượng thí sinh tự do quê quán tại Bắc Kạn đang sinh sống, học tập, công tác, lao động tại các tỉnh, thành phố trong cả nước…

Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV - Bắc Kạn 2024.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV - Bắc Kạn 2024 nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc vùng chiến khu Việt Bắc, nâng cao uy tín, vị thế của các tỉnh vùng Việt Bắc với bạn bè trong nước và quốc tế.



Do vậy đề nghị cần triển khai ngay kế hoạch truyền thông quảng bá về Cuộc thi trên các nền tảng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn chỉnh nội dung chương trình từ quy mô, địa điểm, thời gian, sân khấu, phương án đảm bảo an ninh, an toàn, chuẩn bị tốt các điều kiện để cuộc thi được tổ chức thành công, để lại ấn tượng tốt nhất với người dân và du khách./.