Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Na Rì lần thứ IV

Trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua 5 năm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, đại đoàn kết các dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Na Rì đã nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực và đạt được những kết quả quan trọng. Bình quân lương thực đạt 818kg/người/năm, tăng 15,8kg/người/năm so với năm 2019. Huyện ban hành và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của các cấp, được bà con hưởng ứng tham gia. Diện tích canh tác 100 triệu đồng/ha đạt hơn 500ha, tăng hơn 25,9ha so với năm 2019; diện tích cây ăn quả đạt hơn 900ha, tăng hơn 216ha so với năm 2019; huyện duy trì 27 sản phẩm OCOP đạt 03 sao, 01 sản phẩm OCOP đạt 5 sao.

Hệ thống hạ tầng giao thông, điện lưới thắp sáng của huyện đã đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Đến nay tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 100%; hơn 91% số thôn, khu dân cư đã có đường ô tô đến thôn được cứng hóa; hơn 98% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, đạt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, tăng hơn 1% so với năm 2019. Công tác giảm nghèo được quan tâm, các chương trình, dự án triển khai đã góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Từ năm 2019 đến nay, bình quân hằng năm huyện giảm được trên 3% hộ nghèo.

Tại Đại hội, có 14 tập thể và 16 cá nhân được tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2019 - 2024. Đại hội đã chọn cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh trong thời gian tới gồm 25 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết./.