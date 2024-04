Điểm báo in Bắc Kạn ngày 24/4/2024

Trên số báo in ra ngày 24/4/2024 có một số thông tin như sau:

>> Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên (Xem trang 1, 3)

Ngày 23/4, các đồng chí: Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại các huyện Na Rì, Chợ Mới.

Đoàn công tác của tỉnh thăm hỏi, tặng quà bà Lương Thị Va, thôn Nà Tát, xã Cường Lợi.

>> Công bố xã Lương Bằng đạt chuẩn nông thôn mới (Xem trang 1, 3)

Sáng 22/4, UBND huyện Chợ Đồn long trọng tổ chức Lễ công bố xã Lương Bằng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; đón Bằng công nhận Trường Tiểu học và THCS Lương Bằng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

>> Chợ Mới tăng tốc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Kỳ cuối: Chủ động - quyết tâm cao (Xem trang 1, 2)

Năm 2024 là năm “nước rút” có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị huyện cần tích cực vào cuộc đồng bộ, quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

>> Đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính (Xem trang 2)

Với sự chỉ đạo quyết liệt, cùng các giải pháp đồng bộ, các mô hình cải cách hiệu quả đã và đang giúp tỉnh Bắc Kạn có được những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

>> Chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS&MN (Xem trang 3)

Được miễn giảm học phí, hỗ trợ gạo, hỗ trợ chi phí học tập, bảo hiểm y tế…, các chính sách của Chương trình mục tiêu quốc gia đã giúp nhiều học sinh dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh giảm bớt khó khăn, vững bước đến trường.

>> Đảm bảo cấp điện ổn định trong dịp lễ (Xem trang 4)

Kỳ nghỉ 30/4 và 01/5 đang tới gần. Dịp này, tỉnh Bắc Kạn tổ chức sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch” tỉnh Bắc Kạn với chuỗi các hoạt động về văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. Để thực hiện thành công các sự kiện, ngành Điện Bắc Kạn tập trung ổn định lưới điện, đảm bảo các hoạt động được thông suốt.

>> Đầu tư 850 tỷ đồng xây dựng tuyến đường kết nối đường cao tốc vào thành phố Bắc Kạn (Xem trang 5)

Ông Hoàng Hà Bắc, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết: “HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối đường cao tốc vào thành phố Bắc Kạn sẽ giúp thành phố hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch; mở rộng không gian đô thị, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và của tỉnh Bắc Kạn nói chung”.

>> Phụ nữ Bắc Kạn nêu cao tinh thần tương thân tương ái (Xem trang 6)

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

>> Đảm bảo an ninh trật tự tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới (Xem trang 7)

Trong Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới mục 2, Tiêu chí 19 Quốc phòng và An ninh quy định: Xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) phải đảm bảo an toàn về ANTT xã hội, không có khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm so với các năm trước. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bắc Kạn có 66 xã đạt tiêu chí này.

>> Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống sốt rét (25/4)

Bắc Kạn nỗ lực loại trừ bệnh sốt rét quay trở lại (Xem trang 8)

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, công tác phòng, chống dịch bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được kết quả tích cực. Từ năm 2022, Bắc Kạn đã được công nhận đạt tiêu chí loại trừ bệnh sốt rét. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành Y tế tỉnh, để giữ vững thành quả này, cần có sự chung tay vào cuộc của mọi người dân.

Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn xét nghiệm máu tìm ký sinh trùng sốt rét.

... Thông tin chi tiết, mời độc giả đọc trên số báo ngày 24/4/2024 tại đây.