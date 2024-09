Giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2024 sẽ chính thức khởi tranh vào 12h ngày 08/9

Theo đó, Ban tổ chức giải đã tiến hành họp chuyên môn, kiểm tra trang phục thi đấu, hồ sơ vận động viên, thu lệ phí, bốc thăm xếp lịch. Do có 07 đội nam nên các đội nam sẽ cùng ở bảng A và thi đấu vòng tròn 01 lượt tính điểm, 04 đội có số điểm cao nhất sẽ vào bán kết.

Đối với nữ, 10 đội được chia thành 2 bảng (B và C) và thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm và đấu chéo giữa 2 bảng để xếp hạng. Bảng B gồm: Đắk Lắk, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, VTV Bình Điền Long An, Hà Nội, Binh chủng Thông tin – Trường Tươi Bình Phước. Bảng C gồm: Hải Dương, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Viettinbank, Thái Nguyên.

Ban Tổ chức đã kiểm tra cơ sở vật chất tại nhà thi đấu, tập huấn trọng tài và các bộ phận phục vụ chuyên môn… tất cả sẵn sàng cho giải đấu.

>>Lịch thi đấu

Một số hình ảnh tập luyện của các vận động viên tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Kạn ngày 07/9: