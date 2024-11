Hỗ trợ kết cấu hạ tầng hợp tác xã theo Nghị quyết 37

Khu nhà xưởng HTX Yến Dương tại thôn Loỏng Lứng (Ba Bể) đang trong quá trình hoàn thiện.

Với mục tiêu hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất và chế biến bảo quản sản phẩm của các HTX nông nghiệp nhằm phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung bền vững, gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh, thu hút lao động, ổn định sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương.

Hiện nay, toàn tỉnh có 450 HTX, với trên 4 nghìn thành viên. Theo đó UBND tỉnh đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 15/5/2023, với quy mô xây dựng kết cấu hạ tầng như: Nhà kho, nhà xưởng cho 14 HTX trên địa bàn tỉnh; tổng mức đầu tư 31,58 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Nhà nước 30 tỷ đồng, vốn đối ứng HTX 1.580 triệu đồng, với thời gian thực hiện dự án từ năm 2023-2024. Địa điểm thực hiện dự án này tại các xã: Bằng Phúc, Tân Lập (Chợ Đồn); Văn Lang (Na Rì); Quang Thuận, Nguyên Phúc, Lục Bình (Bạch Thông); Quảng Khê, Yến Dương (Ba Bể); Như Cố (Chợ Mới); Bộc Bố (Pác Nặm); Đức Vân (Ngân Sơn) và phường Xuất Hóa (TP. Bắc Kạn).

Sau khi dự án được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, trong năm 2023 chủ đầu tư đã khẩn trương triển khai các thủ tục phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, đấu thầu thi công dự án. Theo đó, dự án được khởi công xây dựng từ tháng 9/2023, đến thời điểm hiện tại có 03 HTX đã tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng gồm: HTX Nông nghiệp thanh niên Như Cố; HTX Phúc Ba; HTX Hợp Phát; 05 HTX đã thi công cơ bản hoàn thành 100% khối lượng theo hợp đồng, đang hoàn thiện các thủ tục để phục vụ công tác bàn giao đưa vào sử dụng gồm: HTX Thắm Lượng, HTX Dược liệu Bảo Châu; HTX Nông nghiệp Công nghệ cao BK FOODS; HTX Rượu men lá Thanh Tâm; HTX Rượu men lá Bằng Phúc. 03 HTX đang triển khai thi công đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024, gồm: HTX Yến Dương; HTX Hà Anh; HTX Hòa Phát. 03 HTX chưa tiến hành thi công do chưa có mặt bằng gồm: HTX Minh Anh; HTX Vạn Lộc; HTX Hồng Luân… Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX trên địa bàn.

Bà Ma Thị Ninh, Giám đốc HTX Yến Dương (Ba Bể) cho biết: “HTX được hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hiện nay HTX nhà xưởng được xây dựng trên diện tích 600m2 tại thôn Loỏng Lứng, xã Yến Dương (Ba Bể) với tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của HTX 6%. Bên cạnh đó, HTX đã đầu tư thêm các công trình phụ trợ khác, dự kiến trong tháng 11/2024 khu nhà xưởng sẽ được khánh thành. Đây là điều kiện rất thuận lợi để HTX có khu chế biến, sản xuất, đóng gói các sản phẩm của HTX”.

Còn lại một số HTX gặp khó khăn trong quá trình thực hiện dự án như: HTX Minh Anh, HTX Vạn Lộc, HTX Hồng Luân do việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất do chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Trước khó khăn trên, HTX Vạn Lộc (Pác Nặm) đã có Công văn số 02/2024 ngày 10/6/2024 xin dừng nhận hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng của dự án. Tuy nhiên, tại cuộc họp thống nhất hướng giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án ngày 16/7/2024 do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, qua thảo luận các đơn vị tham gia cuộc họp thống nhất tiếp tục đề nghị chủ đầu tư phối hợp với Sở NN&PTNT xem xét, giải quyết kiến nghị về quy mô sản xuất, từ đó giảm kinh phí thực hiện nghĩa vụ tài chính chuyển mục đích sử dụng đất của HTX để tạo điều kiện cho HTX được hỗ trợ. Còn đối với 02 HTX Minh Anh Và Hồng Luân, đã và đang thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

Có thể nói, Dự án Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021- 2025.