Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Na Rì

BBK - Ngày 07/11, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện các công trình, dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại huyện Na Rì.

Đoàn công tác đã đến giám sát trực tiếp tại Trường THPT Na Rì thuộc dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Trung tâm Y tế huyện Na Rì thuộc Dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Giám sát tại Đài truyền thanh thị trấn Yến Lạc thuộc dự án Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư. Trường TH&THCS Xuân Dương thuộc dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Cụm Công nghiệp Vằng Mười, xã Trần Phú, huyện Na Rì thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Sở Công Thương làm chủ đầu tư. Tuyến đường lâm nghiệp thôn Khuổi Piẹt và thôn Nà Mực, xã Văn Minh, huyện Na Rì do Ban QLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư. Dự án Đường nội thị phía Tây thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì do UBND huyện Na Rì làm chủ đầu tư.

Qua công tác giám sát, đoàn công tác đã nắm thêm những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện các công trình, dự án. Tiếp thu và ghi nhận các ý kiến của các chủ đầu tư, đơn vị thi công để trong thời gian tới trong thẩm quyền HĐND tỉnh sẽ có những điều chỉnh, quyết định, quy định phù hợp; làm rõ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc cũng như vai trò, trách nhiệm các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện./.