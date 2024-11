Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện các công trình thuộc thẩm quyền

BBK -Ngày 04/11, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các công trình, dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại huyện Ngân Sơn.

Đoàn công tác giám sát tại Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn.

Tại huyện Ngân Sơn, đoàn đến giám sát trực tiếp tại: Trường THPT Ngân Sơn thuộc Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Đài Truyền thanh Vân Tùng thuộc Dự án Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư.

Giám sát tại Đài Truyền thanh Vân Tùng thuộc dự án Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư.

Dự án Tuyến đường từ QL3 xã Hiệp Lực - QL279 (thôn Liên Kết) do UBND huyện Ngân Sơn làm chủ đầu tư. Trường Mầm non Hiệp Lực thuộc Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn do UBND huyện Ngân Sơn làm chủ đầu tư.

Đoàn đến giám sát tại: Trường THPT Ngân Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học.

Trong đợt giám sát lần này, HĐND tỉnh đã chia làm 02 đoàn, mỗi đoàn 02 nhóm giám sát việc thực hiện các công trình, dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai các dự án đầu tư công.

Thông qua công tác giám sát để kiến nghị với các cấp, các ngành có giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và làm cơ sở cho công tác xây dựng, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030./.