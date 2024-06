Làm rõ thông tin trên mạng xã hội về việc cho trẻ uống sữa không nhãn mác

BBK - Nhằm cải thiện tình trạng thiếu dinh dưỡng cho trẻ vùng cao, vừa qua Viện Y học ứng dụng Việt Nam tổ chức hỗ trợ sữa học đường, can thiệp phục hồi dinh dưỡng cho trẻ 2 - 5 tuổi tại một số trường mầm non ở huyện Bạch Thông, Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Do chưa hiểu rõ chương trình, có người dân đã lan truyền thông tin thiếu chính xác trên MXH.

Theo thông tin phản ánh của người dân trên mạng xã hội facebook, ngày 08/6/2024, bà P.K.L, 38 tuổi có hộ khẩu thường trú tại xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên về thăm mẹ đẻ là bà L.T.D, ở thôn Tân Hoan, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông. Bà D. là người giám hộ cháu bé T.P.Q.M, 4 tuổi, là đối tượng được hỗ trợ sữa học đường của “Chương trình phục hồi dinh dưỡng và tăng trưởng chiều cao cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi từ 2 - 5 tuổi".

Tại gia đình bà D, sau khi nhìn thấy hộp sữa màu trắng, không có nhãn mác, cơ sở sản xuất, bà L. chưa tìm hiểu kỹ sự việc đã chụp ảnh đăng lên mạng xã hội Facebook kèm lời lẽ thiếu chuẩn mực và thiếu chính xác.

Đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn thăm nắm vụ việc đăng tin không đúng sự thật trên mạng xã hội Facebook tại gia đình bà D.

Ngay sau khi nắm được thông tin trên MXH, Công an xã, cán bộ Trạm Y tế xã cùng giáo viên Trường Mầm non xã Tân Tú, huyện Bạch Thông đã có mặt tại gia đình bà L.T.D để xác minh thông tin. Tại đây bà P.K.L xác thực đây là trang cá nhân Facebook của mình.

Trình bày lý do đăng bài lên facebook cá nhân, bà L cho biết vì bản thân thấy hoang mang khi cho trẻ uống sữa không có nhãn mác, chứ không có mục đích gì khác. Tại buổi làm việc, Công an xã Tân Tú đã phân tích cho bà L. hiểu rõ về việc thông tin thiếu chính xác, thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, yêu cầu bà L. gỡ bài trên trang cá nhân đồng thời lập biên bản sự việc theo quy định.

Sau sự việc này, bà L.T.D - người giám hộ đã xin lỗi Chương trình khi gia đình để xảy ra sự việc đáng tiếc, đồng thời có nguyện vọng cho bé M. được tiếp tục tham gia Chương trình.

Trao đổi với đoàn công tác, ông P.H.T (ông ngoại) của cháu H.H.Đ, một trẻ khác cùng trú tại thôn Tân Hoan, xã Tân Tú cho biết: "Ngày nào cháu Đ. cũng nhận và uống 02 hộp sữa của Chương trình. Gia đình nhận thấy cháu ăn, ngủ tốt hơn sau khi uống sữa của Chương trình, gia đình tin tưởng vào chất lượng sữa, trên bao bì họ đề ngày sử dụng, có mã vạch là tôi yên tâm".

Được biết, Viện Y học ứng dụng Việt Nam phối hợp với các đơn vị y tế, giáo viên trường mầm non tổ chức cân đo, đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em, xét nghiệm máu để đánh giá tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng; phỏng vấn phụ huynh của 300 trẻ từ 2 - 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi tại các trường mầm non Tân Tú, Quân Hà, Cẩm Giàng, Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông; các trường mầm non Thanh Thịnh, Quảng Chu, Cao Kỳ, Nông Hạ, huyện Chợ Mới.

Sau khi có kết quả đánh giá, sàng lọc tình trạng dinh dưỡng thấp còi của trẻ, Viện Y học ứng dụng Việt Nam đã tổ chức hỗ trợ mỗi trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 02 hộp sữa miễn phí/ngày, trong thời gian 4 tháng. Sản phẩm là sữa dạng pha sẵn đóng hộp 180ml, đảm bảo quy chuẩn, có kiểm định và công bố mã vạch rõ ràng, do Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP sản xuất. Kết thúc chương trình, trẻ tham gia sẽ được đánh giá mức độ phục hồi dinh dưỡng.

Thạc sĩ, Bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam (đại diện cho đơn vị tài trợ) cho biết: Suy dinh dưỡng thấp còi là một trong những thể suy dinh dưỡng mà chúng ta cần quan tâm, vì nó liên quan đến tầm vóc người trưởng thành và cũng có thể gây tăng nguy cơ thừa cân béo phì sau này, cũng như dễ mắc các bệnh mạn tính. Chính vì vậy năm 2024, Viện Y học ứng dụng Việt Nam và Tổng hội Y học Việt Nam đã báo cáo và xin ý kiến của các đơn vị liên quan của tỉnh Bắc Kạn, triển khai hỗ trợ sữa học đường tại 08 xã của 2 huyện Bạch Thông và Chợ Mới, với mong muốn trong thời gian 4 tháng sẽ phục hồi được cho các trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, để các cháu có tăng thể trạng, giảm nguy cơ mắc bệnh, cải thiện tình trạng sức khoẻ.

Gia đình cho cháu H.H.Đ uống sữa của Chương trình theo chỉ dẫn của nhà cung cấp.

Bà Hà Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Tú cho biết thêm: Nhà trường tiếp nhận và cấp phát sữa từ ngày 15/5/2024, với số lượng 93 thùng, mỗi thùng 48 hộp, loại 180ml/hộp. Có 37 trẻ thuộc đối tượng được uống sữa của Chương trình. Mỗi trẻ được phát 14 hộp/tuần, uống 2 hộp/ngày, sáng và chiều. Qua rà soát, có 01 trẻ không chịu uống sữa, sau khi trao đổi với cán bộ Viện Y học ứng dụng Việt Nam và gia đình đã nhất trí cho bé dừng tham gia.

Nhà trường đảm bảo việc tiếp nhận và cấp phát sữa cho các trẻ được thực hiện đúng hướng dẫn của cán bộ Viện Y học ứng dụng Việt Nam. Lập nhóm zalo của các gia đình có trẻ được uống sữa để theo dõi việc cấp phát sữa và nhận phản hồi trong quá trình sử dụng sữa. Do vậy, Chương trình rất cần người dân tin tưởng, ủng hộ nhằm góp phần tăng trưởng chiều cao, giúp trẻ em có một tương lai khoẻ mạnh hơn./.