Làm rõ việc cấp biển kiểm soát xe mô tô 97B1–999.99

Chủ xe mô tô biển kiểm soát 97B1-999.99 là ông Ngô Thành Quý, có địa chỉ tại tổ 4, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn cho biết: Chiếc xe này là do ông mua lại của một người khác có địa chỉ tại phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn từ năm 2000. Do ít sử dụng nên đến tháng 7/2023, ông đã bán cho một người khác với giá 470 triệu đồng.

Anh Ngô Thành Quý trao đổi với phóng viên về việc liên quan đến quyền sở hữu biển kiểm soát xe mô tô 97B1-999.99.

Ngày 24/5/2024, người mua xe có nhờ qua một người khác trao đổi với ông về việc chuyển quyền sở hữu chiếc xe nói trên cho một người có địa chỉ ở tỉnh Hà Nam, ông đã đồng ý và ra làm các thủ tục liên quan theo quy định tại Văn phòng Công chứng Lê Thanh, thành phố Bắc Kạn.

Đến tháng 7/2024, ông Quý có mua một chiếc xe mô tô khác và được cấp lại biển kiểm soát 97B1-999.99.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Kạn: Xe mô tô mang biển kiểm soát 97B1-999.99 được Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Kạn cấp lần đầu năm 2020. Trong năm 2020, biển số này được chuyển quyền sở hữu cho một cá nhân khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Mọi hồ sơ, thủ tục trong quá trình cấp và chuyển quyền sở hữu bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc đăng ký biển kiểm soát nói trên cho một phương mô tô khác trong năm 2024 do Đội CSGT - Trật tự, Công an thành phố Bắc Kạn thực hiện.

Trung tá Hà Văn Huy, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự, Công an thành phố Bắc Kạn.

Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Hà Văn Huy, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự, Công an thành phố Bắc Kạn cho biết: Tháng 7/2024, Đội có tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ do chủ phương tiện cung cấp bảo đảm các quy định của pháp luật như: Giấy tờ mua bán xe, giấy chứng nhận thu hồi đăng ký biển số xe của phương tiện; chủ xe đã thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp vào ngân sách nhà nước. Sau khi kiểm tra các thủ tục bảo đảm đúng theo quy định, đơn vị đã tiến hành cấp biển số định danh 97B1-999.99 cho chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật.

Việc cấp lại biển kiểm soát 97B1-999.99 dựa trên quy định của Thông tư số 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Theo đó, biển số xe (dạng 5 số) sau ngày 15/8/2023 sẽ được mặc định định danh cho chủ sở hữu./.